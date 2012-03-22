Рада отказалась рассматривать вопрос о доступном жилье

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Верховная Рада отклонила рассмотрение законопроекта об обеспечении граждан доступным жильем. За соответствующее решение со второго раза проголосовало 238 народных депутатов.

Стоит отметить, что перед этим, во время первого голосования, для снятия вопроса с рассмотрения не хватило голосов. Это решение поддержало лишь 220 народных избранников, передает НБН.



Стоит отметить, что целью данного законопроекта было создание условий для доступности строительства или приобретения жилья для граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, но которые не имеют или потеряли право на социальное жилье в соответствии с законом «О жилищном фонде социального назначения».

Как писал Главред, Николай Азаров заявил, что Кабмин намерен обеспечить население достаточным количеством жилья к 2023 году.

«Программа "Доступное жилье" призвана лет за 10 полностью решить в стране квартирный вопрос и в первую очередь для молодых семей», – сказал премьер.

Азаров добавил, что данная программа рассчитана на молодые семьи со средним месячным доходом около 5 тыс. гривен. По его словам, что для достаточного обеспечения населения жильем нужно строить около 100 тыс. квартир в год.

Напомним, для обеспечения квартирами людей, которые стоят в очередях, необходимо на протяжении 10 лет строить 100 тыс. квадратных метров доступного жилья ежегодно. При этом стоимость квадратного метра не должна превышать $500.

Ранее министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Анатолий Близнюк заявлял, что на строительство жилья в этом году выделят 1,3 млрд грн, в частности, 200 млн грн предусмотрено для строительства или приобретения доступного жилья.

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