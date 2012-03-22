Мавроди «ненадолго» ушел в подполье: на войне, как на войне (ВИДЕО)

Основатель финансовой пирамиды «МММ» Сергей Мавроди заверил своих сторонников, что в «МММ-2012» все хорошо и «будет еще лучше», а выплаты вкладчикам «платятся и будут платиться дольше», несмотря на его временное отсутствие.

Об этом он сообщил в видеообращении, опубликованном 22 марта на YouTube сторонницей Мавроди, «десятником» Татьяной Лагун.

На видео Мавроди пояснил, что до девятого апреля не будет выкладывать видеозаписи и вообще общаться с поклонниками и вкладчиками. Управлять «МММ-2011» в это время будет его заместитель Александр Колбасов. Кроме того, Мавроди сообщил, что будет поддерживать связь с руководителями подразделений. Работа будет строиться, как и раньше.

«Всем все выплачивается и будет дальше платиться. Все, что происходит, это временные трудности... Не грустите, потерпите», – пообещал он.

Мавроди четко объяснил, что не станет проявлять никакой активности до 9 апреля, когда истекает срок давности по всем искам против него, находящимся в суде.

В то же время, мировой участок Хамовнического суда Москвы постановил принудительно доставить основателя финансовой пирамиды «МММ» Сергея Мавроди для участия в рассмотрении административных дел против него, назначенном на 30 марта, сообщает Интерфакс. Судья Карина Морозова вынесла соответствующее решение, поскольку Мавроди, несмотря на надлежащее извещение о процессе, не явился в суд.

О возможности своего отсутствия обвиняемый, в общем-то, предупредил заранее. Покинув Боткинскую больницу, он передал через своих адвокатов, что обязательно явится 22 марта в суд, если позволит здоровье. Каково нынешнее самочувствие Сергея Пантелеевича Мавроди, неизвестно.

Как ранее писал Главред, на рассмотрении Хамовнического суда находится административное дело по ч.1 ст.20.25 КоАП («Неуплата административного штрафа») КоАП РФ. По аналогичному делу Мавроди ранее был приговорен к административному аресту, который 19 марта закончился госпитализацией. По данным адвокатов Мавроди, всего в суде ожидают рассмотрения порядка 300 аналогичных исков. Правда, срок давности по ним истекает уже девятого апреля.

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