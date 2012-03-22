Украина не сможет избежать повышения тарифов на газ

{1-} Глава представительства Международного валютного фонда в Украине Макс Альер заявил, что даже в случае удачных переговоров с Россией о цене импортируемого газа, это не снимает вопроса о повышении тарифов на газ для населения и предприятий теплокоммунэнерго.

«Нельзя только надеяться на то, что Россия снизит цены, поскольку разрыв в настоящее время настолько огромен, что даже за счет реального снижения нельзя будет достичь покрытия этого разрыва», - сказал Альер, передает УНИАН.

По его словам, на сегодня домохозяйства и предприятия ТКЭ платят только 15% от цены импортируемого газа. Это ставки одни из самых низких в Европе и в мире. Альер выразил убеждение в том, что Россия не согласится на 85% снизить цены на газ.

В свою очередь первый вице-премьер-министр Украины Валерий Хорошковский заявил, что увеличение тарифов на газ для указанных категорий не решит проблемы, а увеличит объемы неплатежей.

«Если мы сегодня по предложению МВФ подняли бы цены в два раза, то мы бы всего достигли порядка 25-30% себестоимости цены газа. Мы все равно не решаем эту проблему», - сказал Хорошковский.

По его утверждению, сейчас правительство работает над монетизацией льгот по тарифам, а также разрабатывает схему, согласно которой льготы будут получать именно те, кто в них более всего нуждается.

Ранее Главред писал, что Международный валютный фонд предлагает для последующего выделения Украине средств кредита stand-by повысить тарифы на газ (как товарный ресурс) для населения на 30% с последующим повышении его до уровня себестоимости ресурса, а для предприятий теплокоммунэнерго - на 58% с полным перенесением этого роста на отопительные тарифы для конечного потребителя – населения.

«Вместе с тем, даже после такого повышения домохозяйства и предприятия ТКЭ будут платить менее 25% от стоимости импортированного газа», - отмечают в МВФ.

В связи с этим, в МВФ настаивают на необходимости дальнейшего постепенного повышения цены газа на 20% до выхода, как минимум, на уровень себестоимости.

«Необходимо будет осуществлять последующее повышение тарифов на газ, причем правительство должно объявить о графике последующего 20% повышения, которое будет осуществляться раз в полгода до тех пор, пока не будет обеспечено полное возмещение себестоимости ресурса», - говорится в предложениях МВФ.

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