Янукович приказал позаботиться о мужчине, который отсидел 8 лет без вины

{1-} Государство должно принять все меры для полноценной адаптации в обществе Максим Дмитренко, который из-за судебной ошибки провел в тюрьме 8 лет и только сейчас вышел на свободу.

Об этом заявил Президент Украины Виктор Янукович во время общения с журналистами в Запорожье, сообщили в пресс-службе главы государства.

«Мы будем искать возможность, как помочь человеку сегодня со стороны государства. И мы это сделаем», - сказал он.

По словам Президента, он поручил председателю Запорожской областной государственной администрации Александру Пеклушенко взять этот вопрос под личный контроль.

Говоря о своей оценке ситуации, в которой оказался Дмитренко, Янукович напомнил, что не имеет полномочий вмешиваться в деятельность судебной системы. «Я считаю: если судебная власть сделала ошибку и человек пострадал в результате незаконного решения - нужно человеку компенсировать и материальный ущерб, и моральный вред», - подчеркнул Президент.

Ранее Главред также сообщал, что Максим Дмитренко, который незаконно отбывал наказание в течение почти 8 лет за преступление, которого не совершал, сегодня утром, 22 марта 2012 годаосвобождён из Вольнянской исправительной колонии № 20 в Запорожской области.

В настоящее время Генпрокуратурой проводится досудебное следствие по уголовному делу по факту убийства, сопряженного с изнасилованием малолетней С. с целью установления лиц, причастных к незаконному привлечению Максима Дмитренко к уголовной ответственности.

Напомним, с середины 1990-х и до 2005 года в украинской прессе регулярно появлялись сообщения о жестоких убийствах и надругательствах над молодыми девушками и детьми в Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областях. По каждому эпизоду открывались уголовные дела и находились виновные. Только в 2005 году выяснилось, что все преступления совершал один и тот же человек – Сергей Ткач, кстати, бывший сотрудник правоохранительных органов. За преступления Ткача были осуждены более 10 человек, которые искупали чужую вину в местах лишения свободы. В их числе – и Максим Дмитренко, получивший 13 лет тюремного заключения за одно из преступлений серийного маньяка. Несмотря на то, что подозреваемый не мог даже приблизительно воспроизвести сценарий преступления, органы дознания устроила версия «признаю вину, но не помню, как все это сделал».

Компенсацию за потерянные годы ни Максим, ни его мама требовать не собираются, по крайней мере, пока. Но их адвокат говорит, что если уж просить, то максимум. «Обычно просят 3 миллиона - дают 700-800 тысяч. Так что возможно стоит просить 10 - чтобы дали 3?», - говорит адвокат.

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