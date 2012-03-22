В уманском изнасиловании подозревается сын депутата

{1-} По факту изнасилования 19-летней девушки в Умани 20 марта возбуждено уголовное дело.

В городе говорят, что один из насильников - сын депутата Черкасского областного совета, известного в Умани бизнесмена, передает, передает «Gazeta.ua».

Напомним, как сообщал «Главред», 20 марта пятеро парней, угрожая девушке физической расправой, изнасиловали ее.

Против насильников возбуждено уголовное дело, ход досудебного следствия взяла под свой контроль областная прокуратура.

В данный момент подозреваемые находятся под стражей.

Как стало известно, в понедельник 20 марта молодые люди познакомились на концерте с двумя подругами. Их знакомство продолжилось совместной выпивкой.

Когда молодые люди предложили девушкам интимное продолжение знакомства, одна из подруг согласилась, а вторая отказалась и пошла домой.

Однако девушка, которая вначале согласилась на близость, вдруг передумала, и тогда мужчины изнасиловали ее.

Как выяснилось, в ходе следствия, пострадавшая – местная, студентка одного из вузов города.

Напомним также, как сообщал «Главред», в Николаеве, после празднования 8 марта трое мужчин заманили 18-летнюю Оксану Макар в квартиру, изнасиловали ее, а затем, чтобы скрыть следы преступления, попытались задушить и сжечь.

Из троих подозреваемых в николаевском преступлении, двое – сыновья местных экс-чиновников.

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