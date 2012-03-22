Лавринович всё-таки ездил на «краденом» Мерседесе (ДОКУМЕНТ)

{1-} В ведомстве министерства юстиции все же есть автомобиль, который "регионал" Валерий Коновалюк называет краденым. Такой вывод можно сделать из письма Минэкономики, которое есть в распоряжении "Украинской правды".

Так, Минюст предложил Минэкономики передать три автомобиля из сферы управления министерства Государственной регистрационной службе и Госисполнительной службы (обе входят в подчинение министерства юстиции).

Среди указанных автомобилей - Volkswagen Phaeton 2004 года выпуска, BMW X5 2008-го и Mercedes Benz GL 420 CDI 2009 года выпуска, последний - с государственным номером АА0021КМ.

Как ранее писал Главред, 6 декабря народный депутат от ПР Валерий Коновалюк заявил, что министр юстиции Александр Лавринович пользуется в служебных целях краденым в Баварии автомобилем Mercedes Benz GL 420 и потребовал провести публичное расследование того, как в государстве реализуется конфискат.

По его словам, решением Ужгородского суда от 2 ноября 2010 года автомобиль был легализован на территории Украины и передан в пользу государства, а 14 апреля 2011 года автомобиль был зарегистрирован в ГАИ.

Позже в Министерстве юстиции опровергли эту информацию, отметив, что министр Лавринович не пользуется таким автомобилем.

"Министр не ездит на черном Mercedes-Benz GL420, такой машины даже нет в ведомственном гараже", - сказал собеседник.

Впоследствии первый заместитель Лавриновича Инна Емельянова сообщила, что по информации, изложенной Коновалюком, будет проведена проверка.

Официального опровержения от Министерства юстиции не поступало.

фото: pravda.com.ua

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