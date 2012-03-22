Стали известны новые подробности штурма стрелка из Тулузы (ВИДЕО)

{1-} Мухаммед Мера, прозванный стрелком из Тулузы, убивший семь человек на юге Франции, погиб в результате штурма его квартиры спецназом.

Об этом сообщает The Telegraph.

Осада продолжалась более 32 часов, причем вечером накануне штурма убийца прекратил вести переговоры с властями.

В полиции заподозрили, что он покончил с собой, однако, когда 22 марта спецназ проник внутрь квартиры, террорист открыл огонь.

Как сообщил глава МВД Франции Клод Геан, Мера отстреливался, отходя к окну и погиб, выбросившись из него.

Мера успел ранить троих бойцов спецназа, одного из них – тяжело.

Как завил Геан, когда спецназ вошел в квартиру, террориста удалось обнаружить в ванной с помощью специальной видеокамеры, но в этом момент Мера выскочил с криками, поливая вокруг автоматными очередями «из нескольких стволов одновременно».

Спецназовцы утверждают, что никогда не сталкивались с такой яростью – Мера выпрыгнул из окна и не прекращал огонь, даже падая вниз. На земле он был обнаружен уже мертвым.

Ранее министр обороны Франции Жерар Лонге ранее подчеркивал, что полицейские хотят захватить «стрелка» живым, «чтобы отдать под суд, узнать его цели, выяснить, были ли у него сообщники, и если да, то кто они».

Но у Мера были другие планы – уже находясь в осаде, он заявил, что хочет умереть с оружием в руках.

Перестрелка во время полицейского штурма длилась в течение примерно пяти минут, за это время было сделано больше 300 выстрелов.

Перед штурмом полиция применила шумовые гранаты, однако реакции со стороны террориста не последовало. Спецназовцы проникли в квартиру через главный вход и окна – дверь и рамы были предварительно выбиты.

Некоторые источники французских СМИ сообщают, что спецназ применил нервно-паралитический газ, другие источники утверждают, что распылять газ собирались, однако отказались – по помещению без окон и двери гулял сильный сквозняк.

Президент Франции Николя Саркози и министры выразили признательность полиции и спецназу. Также глава государства вновь выразил соболезнования семьям жертв террориста.

Напомним, Как сообщал «Главред» 11 и 15 марта 23-летний Мухаммед Мера на мотороллере расстрелял в Тулузе военнослужащего в штатском, еще двое военных в форме были расстреляны им в городе Монтобан в 50 км от Тулузы.

19 марта он совершил нападение на еврейский колледж в Тулузе, где открыл стрельбу по учащимся и их родителям. Погиб 30-летний преподаватель-раввин, двое его сыновей 5 и 4 лет и 7-летняя дочь директора колледжа. Также был тяжело ранен 17-летний подросток.

После этой атаки во Франции был введен высший уровень террористической угрозы.

фото: vesti.ru

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