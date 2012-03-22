Стали известны новые подробности штурма стрелка из Тулузы (ВИДЕО)

22 марта 2012, 16:11

{1-} Мухаммед Мера, прозванный стрелком из Тулузы, убивший семь человек на юге Франции, погиб в результате штурма его квартиры спецназом.

Об этом сообщает The Telegraph.

Осада продолжалась более 32 часов, причем вечером накануне штурма убийца прекратил вести переговоры с властями.

В полиции заподозрили, что он покончил с собой, однако, когда 22 марта спецназ проник внутрь квартиры, террорист открыл огонь.

Как сообщил глава МВД Франции Клод Геан, Мера отстреливался, отходя к окну и погиб, выбросившись из него.

Мера успел ранить троих бойцов спецназа, одного из них – тяжело.

 

Как завил Геан, когда спецназ вошел в квартиру, террориста удалось обнаружить в ванной с помощью специальной видеокамеры, но в этом момент Мера выскочил с криками, поливая вокруг автоматными очередями «из нескольких стволов одновременно».

Спецназовцы утверждают, что никогда не сталкивались с такой яростью – Мера выпрыгнул из окна и не прекращал огонь, даже падая вниз. На земле он был обнаружен уже мертвым.

Ранее министр обороны Франции Жерар Лонге ранее подчеркивал, что полицейские хотят захватить «стрелка» живым, «чтобы отдать под суд, узнать его цели, выяснить, были ли у него сообщники, и если да, то кто они».

Но у Мера были другие планы – уже находясь в осаде, он заявил, что хочет умереть с оружием в руках.

Перестрелка во время полицейского штурма длилась в течение примерно пяти минут, за это время было сделано больше 300 выстрелов.

Перед штурмом полиция применила шумовые гранаты, однако реакции со стороны террориста не последовало. Спецназовцы проникли в квартиру через главный вход и окна – дверь и рамы были предварительно выбиты.

Некоторые источники французских СМИ сообщают, что спецназ применил нервно-паралитический газ, другие источники утверждают, что распылять газ собирались, однако отказались – по помещению без окон и двери гулял сильный сквозняк.

Президент Франции Николя Саркози и министры выразили признательность полиции и спецназу. Также глава государства вновь выразил соболезнования семьям жертв террориста.

Напомним, Как сообщал «Главред» 11 и 15 марта 23-летний Мухаммед Мера на мотороллере расстрелял в Тулузе военнослужащего в штатском, еще двое военных в форме были расстреляны им в городе Монтобан в 50 км от Тулузы.

19 марта он совершил нападение на еврейский колледж в Тулузе, где открыл стрельбу по учащимся и их родителям. Погиб 30-летний преподаватель-раввин, двое его сыновей 5 и 4 лет и 7-летняя дочь директора колледжа. Также был тяжело ранен 17-летний подросток.

После этой атаки во Франции был введен высший уровень террористической угрозы.

фото: vesti.ru

Новости по теме:

У здания, где укрылся тулузский террорист, прозвучали взрывы

Во Франции полиция 16 часов уговаривает сдаться стрелка из Тулузы

Тулузский убийца планировал еще серию убийств

Во Франции предполагаемый убийца позвонил на ТВ и сознался в содеянном

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Новости
09:26
Задержание, голодовка, поддержка и творчество: все, что нужно знать о политзаключенном Олеге Сенцове
09:21
СБУ задержала подозреваемого в подрыве офиса венгерского культурного центра
09:19
Прикольные поздравления с Днем строителя-2018 на словах и в анимированных открытках Фото
09:10
Шутки и смерть. Мужчина убил дразнившего его из-за секса коллегу пилой-"циркуляркой"
08:43
Девушка, с которой "загулял" муж Ани Лорак организовала отповедь "хейтерам"
08:19
“Похудел на 30 килограмм”. У Сенцова впали грудная клетка и живот — адвокат
08:19
Украина превращается в страну дураков мнение
08:13
Генерал-эксперт рассказал, при каких условиях возможно нападение путинских войск на Украину
07:58
Украине грозит финансовый хаос - Bloomberg
07:42
Дело шьют. Стало известно, как продвигается расследование секс-домогательств Стивена Сигала
07:24
США объяснили цель новых санкций против России
07:12
Звездопад Персеиды: где на Киевщине лучше всего наблюдать зрелищный метеорный поток
06:57
"Слава Украине, товарищи!": как невинное слово нанесло сокрушительный удар по декоммунизации мнение
06:34
Солнечное затмение 11 августа-2018: что ждет каждый из знаков Зодиака и кто в зоне риска
06:13
“Голая на фоне усыхающей оливы”. В Сети раскритиковали пикантное фото Анастасии Волочковой
05:41
Медовый спас-2018 – что по традиции несут на освящение в храм
05:07
"Инвестиции под дулом пулемета": экс-глава Минфина назвал ключевую проблему украинской экономики
04:38
В Сеть выложили откровенную фотосессию с обнаженными моделями-"любовницами"
04:06
Украинский священник оценил угрозу от Московского патриархата
03:32
"Молодежь нашла себе забаву": в Черкасской области подросток отправил в нокаут пожилого мужчину Видео
03:06
Кипр стал крупнейшим работодателем украинцев
02:27
Новое грехопадение. В США учитель-священник "развел" на секс школьницу
01:51
Apple предлагает заменить паспорта айфонами
01:14
В Британии пьяный и голый офицер устроил дебош в уборной
00:48
“Взгляд тигрицы”. В Сети расхвалили фото Нади Дорофеевой для глянца
00:17
Эксперт назвал возможный курс гривни к доллару на конец 2018-го
09 августа, четверг
23:45
Сытник заявил, что делом Холодницкого теперь занимается СБУ
23:30
"Заря" - "Брага" 1:1, статистика, видео голов Видео
23:15
В ЦАР нашли телефон, ноутбук и флешки одного из убитых журналистов
22:44
Скандал в Харькове: пьяная медсестра избила ребенка в больнице Видео
22:43
Новые британские атомные ракетоносцы могут не войти в строй из-за брака сварщиков - The Times
22:13
"Мариуполь" — "Бордо" 1:3: видео голов матча квалификации Лиги Европы Видео
22:05
"Добивали на поле боя": ООН рассказала об убийствах украинских военнопленных и раненых в Иловайском котле
21:52
"Мне осталось две недели": Кобзон рассказал, как у него нашли рак
21:48
По итогам вступительной кампании-2018 в украинских ВУЗах пустует 12% бюджетных мест
21:20
Адвокат рассказал, сколько имущества хочет отсудить Степаненко у Петросяна
21:05
"Заря" — "Брага": онлайн-видеотрансляция матча квалификации Лиги Европы Видео
20:55
В России внезапно скончался звезда популярных сериалов
20:31
США создадут космические войска до 2020 года - AP
20:21
Экс-тренер "Динамо" может возглавить чемпиона Польши
19:54
Четверых "торнадовцев" после бунта посадили в карцер - полиция
19:29
В КНДР выдвинули официальному Вашингтону "ядерный" ультиматум
19:28
В ЦИК хотят лишать гражданства Украины участников "референдума" на Донбассе
19:20
“Какое чудесное платье”. Настя Каменских похвасталась игривым снимком
18:31
Rockstar впервые показали геймплей Red Dead Redemption II Видео
18:30
В России рассказали о состоянии Сенцова и показали фото Фото
18:16
"Дети сепаров": Ницой хочет запретить детям с Донбасса отдыхать в украинских летних лагерях Видео
18:15
США перебросили в Европу еще одну эскадрилью F-22
18:03
“Мертвая земля”. Писатель объяснил, почему Донбасс “на хрен” не нужен Путину
17:52
Российский МИД заявил о "зеркальном" ответе на новые санкции США
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять