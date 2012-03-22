Хорошковский предсказал проблемы на выборах в Раду

{1-}Первый вице-премьер-министр Украины Валерий Хорошковский прогнозирует сложности во время парламентских выборов в мажоритарных округах. Об этом он заявил в ходе 8-й ежегодной инвестиционной конференции, проходящей в Киеве.

«Вопрос в том, что на сегодняшний день кампания будет проведена в двух абсолютно разных плоскостях: общенациональной и мажоритарной. Относительно общенациональной программы, я убежден, что совместными усилиями мы достигнем признания, и справедливости, и демократичности. Относительно мажоритарных округов, то гарантии дать не могу… Здесь есть вопрос - будут останавливаться незаконные действия – будет это восприниматься как давление. Не будут останавливаться – также будут восприниматься как давление», - сказал Хорошковский.

Согласно подсчетам правительства, в мажоритарных округах в Верховную Раду будут баллотироваться около 3 тыс. кандидатов, передает УНИАН.

Хорошковский также сообщил, что Министерство иностранных дел уже пригласило на выборы иностранных наблюдателей. Он положительно оценил тот факт, что они будут находиться в Украине не только в день голосования, но и будут наблюдать за процессом подготовки к выборам.

Хорошковский отметил, что власть заинтересована в проведении честных и демократических выборов.

Ранее Главред писал, что Служба безопасности Украины будет жестко реагировать на нарушения законодательства накануне и во время парламентских выборов 2012 года. Об этом завил глава ведомства Игорь Калинин.

"СБУ будет жестко реагировать на такие деструктивные проявления, как пропаганда идей изменения территориальной целостности государства, призывы к свержению конституционного строя или захвату государственной власти, разжигание межэтнической, религиозной вражды", - сказал глава СБУ.

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