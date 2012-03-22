Зэки в СИЗО «опустили» николаевского насильника - СМИ

{1-} Заключенные николаевского СИЗО сегодня ночью, 22 марта, «опустили» одного из николаевских насильников.

Об этом сообщили в партии «Братство» со ссылкой на слова заключенных СИЗО.

Фамилию изнасилованного в партии сообщить отказались до тех пор, пока информация не будет подтверждена официально.

Дело Оксаны Макар: изменит ли николаевское преступление Украину?

Расправа над насильниками была совершена согласно с «воровским прогоном» - распоряжением криминальных авторитетов жестоко наказать отморозков в тюрьме.

По словам заключенных СИЗО, такая же судьба ждет и оставшихся двух насильников.

Напомним, как сообщал «Главред» ранее, глава МВД Украины Виталий Захарченко заявил, что николаевские насильники, которые издевалась над Оксаной Макар, в СИЗО находятся под защитой государства.

По словам министра, в течение всего срока заключения от расправы николаевскую троицу должны защитить, тюремщики в ответе за их жизнь и здоровье .

Захарченко отметил, что это касается всех людей, которые находятся за решеткой – все они находятся под защитой государства.

Как известно, по отношению к садистам и насильникам в тюрьмах и на зоне используют специфические наказания.

фото: novosti-n.mk.ua

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