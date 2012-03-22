Украина завершила подготовку к Евро-2012 - Азаров

{1-} Украина и Польша завершили все работы по подготовке и проведению чемпионата Европы по футболу 2012 года, заявляет премьер-министр Украины Николай Азаров.

"Обе страны завершили все работы к проведению этого важного мероприятия", - сказал он на совместной с премьер-министром Польши Дональдом Туском пресс-конференции в четверг в Варшаве.

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Азаров отметил, что, несмотря на все трудности, связанные с финансово-экономическим кризисом, Украина и Польша сумели аккумулировать все возможности и хорошо подготовиться к чемпионату, передаёт Интерфакс – Украина.

Напомним, 21 марта Виктор Янукович признал, что деньги, вложенные в Евро-2012, не вернутся Украине сразу после чемпионата.

«Сколько мы заработаем, еще неизвестно. Вложили мы, как я вам уже сказал, в эту инфраструктуру около 35 миллиардов гривен», - отметил Президент.

«Безусловно, все не окупится за один чемпионат, но оно будет служить уже не одному поколению. Будет служить людям и, безусловно, все пойдет на пользу», - подчеркнул Янукович.

Ранее Главред также писал, что во время подготовки и проведения Евро-2012 в Украине одной из основных задач Службы безопасности Украины будет предотвращение террористических угроз. Об этом сообщил глава СБУ Игорь Калинин.

"К этому мероприятию мы готовимся серьезно и основательно. На сегодняшний день задействованы почти все подразделения и региональные органы службы. Во исполнение указа президента Украины при Антитеррористическом центре создан и успешно действует Международный штаб безопасности для координации действий с иностранными правоохранителями, органами и спецслужбами", - рассказал глава СБУ.

Среди первоочередных задач СБУ в контексте проведения Евро-2012 И.Калинин назвал обеспечение антитеррористической защиты самих участников чемпионата и объектов инфраструктуры, а также недопущение массового прибытия в Украину псевдоболельщиков, которые приезжают с противоправными целями: организовывают наркотрафики, каналы нелегальной миграции, а также являются представителями террористических и экстремистских группировок.

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