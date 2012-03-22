Западные СМИ раскрыли схему вербовки "сторонников" Путина

22 марта 2012, 16:53

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Российский сайт Massovki.ru. стал виртуальным центром трудоустройства наемных демонстрантов, участвующих в митингах за Путина, ЛДПР и «Справедливую Россию» и прочие политические силы.

Об этом пишет журналист Time Саймон Шустер в статье «Новейшая традиция в России: сезон аренды митингов» (Russia's Latest Tradition: The Season of the Rent-a-Rally).

Весь фактаж статьи записан автором со слов одного из «бригадиров» наемных пикетчиков.

Митингующих в поддержку Путина массово «кинули» на деньги (ВИДЕО)

В этой связи журналист поясняет, что «бригадир» – «это слово из русского политического сленга, оно означает человека, который собирает наемные толпы».

Бригадир Сергей Васильевич, просивший не называть его фамилии, рассказал Шустеру, что в ходе избирательного сезона 2012 года у бригадиров было много работы.

Напомним, 4 марта сторонники Путина организовали митинг, который превзошел акции оппозиции по массовости: собралось более 100 тыс. человек. Кадры с митинга, показанные по телевизору, демонстрировали популярность Путина.

 

Но на месте все выглядело не столь однозначно, уверяет автор. «Примерно через час после того, как Путин выступил перед толпой, журналисты Time последовали за группой демонстрантов в тоннель метро по соседству, где около 100 демонстрантов выстроились в очередь, чтобы получить примерно 10 долларов на нос. Полицейские все это время стояли в стороне и просто наблюдали: платить людям за присутствие на политическом митинге – это не преступление», – говорится в статье. Многие из участников назвали себя опытными наемными демонстрантами. Все говорили, что были рекрутированы через сайт Massovki.ru.

Через две недели журналисты издания вышли на Сергея Васильевича. Он рассказал в интервью, что набрал 77 человек для участия в митинге вечером 4 марта и пообещал каждому сумму, эквивалентную 17 долларам. Однако вышестоящий бригадир в тот вечер так и не появился с деньгами, и Сергею, по его словам, пришлось платить людям из собственного кармана.

Сергей показал журналистам колоду игральных карт и бухгалтерскую книгу с именами и телефонами «своих демонстрантов», как выражается издание. Карты служат удостоверениями: в конце митинга каждый сдает свою карту и получает взамен деньги. По словам Сергея, последние 4 месяца работы много как никогда.

Каждая партия, участвовавшая в декабрьских парламентских выборах, каждый избирательный штаб на президентских выборах воспользовались услугами бригадиров, чтобы собирать людей на митинги в Москве, говорится в статье. По оценкам Сергея, каждый бригадир на одном митинге тратил в среднем 137 тыс. долларов. В удачный день около 40% демонстрантов получают деньги, добавил он.

Судя по сайту Massovki.ru, там набирают демонстрантов не только в поддержку Путина, но и для «Справедливой России» и ЛДПР, которые долгое время отрицали, что пользуются услугами наемных демонстрантов.

На том же сайте издание обнаружило предложения участвовать в «каруселях» и других махинациях в день выборов. Сергей показал журналистам пачку открепительных талонов. По его словам, на президентских выборах они использовались для покупки голосов, один голос стоил примерно 50 долларов.

Сергей говорит, что заказчиков массовки почти невозможно вычислить: между бригадирами типа него и изначальным распоряжением всегда стоят не менее 5 посредников. По мнению бригадира, это организуют приближенные Путина, а сам Путин вряд ли знает, как собирают митинги в его поддержку.

Как ранее писал Главред, 5 мая оппозиция надеется вывести на улицы Москвы до миллиона человек.

«Вероятно, сторонники Путина попытаются сделать то же самое. Наверно, для российских бригадиров это означает бум», – резюмирует Шустер.

фото, видео: vesti.ru, youtube.com

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