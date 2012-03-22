Янукович рассказал о переговорах с Путиным

{1-} Очередное заседание межгосударственной российско-украинской комиссии, состоится в конце мая, заявил Президент Украины Виктор Янукович.

Как сообщила пресс-служба главы государства, об этом он сказал журналистам в Запорожье, говоря о переговорах по газовому вопросу во время его визита в Москву.

По словам Януковича, на встрече с премьером Российской Федерации Владимиром Путиным обсуждались актуальные вопросы украинско-российских отношений, в том числе и газовый.

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Президент подчеркнул, что речь шла не только о цене, но и о стоимости транзита газа через территорию Украины, стабильности и развитии отечественной газотранспортной системы, передаёт Корреспондент.net