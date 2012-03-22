В честь Ляшко назвали улицу (ФОТО)

В селе Канивщина Прилуцкого района Черниговской области появилась улица Олега Ляшко.
Об этом сообщил лидер Радикальной партии Ляшко на своей странице в Facebook.
Решение о переименовании улицы Зеленой в улицу Олега Ляшко приняли депутаты Канивщинского сельсовета.
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«Это мой родной край, тут я воспитывался в детдоме. В Прилуцком районе знаю каждый закуток и меня все знають и поддежривают, как своего земляка», - сообщил сам Олег Ляшко.
Как заявил депутат, жители Канивщины сами проявили инициативу и выступили с соответствующим предложением.
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