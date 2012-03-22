В Украине хотят запретить полиэтиленовые пакеты

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Министерство регионального развития, строительства и ЖКХ предлагает принять закон, ограничивающий использование полиэтиленовых пакетов.

Текст законопроекта «Об ограничении по производству, использования, ввоза и распространения в Украине отдельных видов упаковки» размещен на официальном сайте ведомства.

Документом предлагается запретить производство, использование, ввоз (более 50 единиц одним лицом) и платное или бесплатное распространение на территории (кроме транзита грузов) пакетов длительного разложения, объемом менее двадцати литров, с толщиной материала менее 0,025 миллиметра, и пакетов объемом меньше десяти литров , с толщиной материала менее 0,015 миллиметра.

Таким образом Минрегионстрой пытается решить проблему полиэтиленовых пакетов бытового назначения, которые очень быстро используются, но разлагаются годами, выделяя токсичные вещества.

Полимерные материалы составляют 9-11% от всех отходов. Сегодня в мире широко пропагандируется использование вместо полимерных пакетов бумажных и полотняных сумок.

Как ранее писал Главред, Киев производит больше всего отходов на душу населения среди других городов Европы. Так, в 2007 году в Киеве приходилось почти 600 килограммов отходов на одного жителя, при том что средний показатель по городам Европы составляет 511 кг.

фото: podrobnosti.ua

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