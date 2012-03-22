Украинцам разрешили объединяться быстро и бесплатно

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Верховная Рада 22 марта приняла закон «Об общественных объединениях», в соответствии с которым со следующего года общественные объединения в Украине будут регистрироваться в течение семи дней и бесплатно. Их учредителями могут быть как граждане Украины, так и иностранцы.

За проект во втором чтении и в целом 22 марта проголосовали 334 депутата. Напомним, Рада приняла законопроект № 7262-1 в первом чтении почти год назад — 17 мая 2011 года. До этого он готовился в течение по меньшей мере шести лет.

Ко второму чтению депутаты сменили название закона, вместо «Об общественных организациях» закон называется «Об общественных объединениях».

Согласно принятому закону, власти обязаны регистрировать общественные объединения в течение семи дней. Регистрация должна осуществляться бесплатно.

Кроме того, в законе расширены возможности общественных объединений заниматься коммерческой деятельностью. В частности, они смогут заниматься ей непосредственно, без создания отдельных подразделений.

Учредителями общественных организаций могут быть граждане Украины, иностранцы и/или лица без гражданства, а также юридические лица.

После подписания Президентом закон вступит в силу с 1 января 2013 года.

Как ранее писал Главред, Верховная Рада 22 марта отклонила рассмотрение законопроекта об обеспечении граждан доступным жильем. За соответствующее решение со второго раза проголосовало 238 народных депутатов.

Стоит отметить, что перед этим, во время первого голосования, для снятия вопроса с рассмотрения не хватило голосов. Это решение поддержало лишь 220 народных избранников.

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