«Реформы ради будущего» предлагают ввести загранпаспорта по стандартам ЕС

22 марта 2012, 17:38

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Депутаты фракции «Реформы ради будущего» предлагают Верховной Раде принять изменения в закон "О порядке выезда из Украины и въезда в Украину граждан Украины" и внести другие законодательные изменения с целью упрощения визового режима с Европейским Союзом и блокирования коррупционных законопроектов по биопаспортам.

Об этом заявил лидер фракции «Реформы ради будущего» Игорь Рыбаков.

«Наша фракция инициировала законопроект 9592. Мы настаиваем на том, что этот законопроект учитывает требования европейской стороны к документам, удостоверяющим личность украинских граждан, в том числе требования привести документы в соответствие с международными стандартами и стандартами IКAO», - заявил Игорь Рыбаков.

Лидер фракции «Реформы ради будущего» разъяснил основные положения предложенного ним и группой депутатов фракции проекта закона. В частности, законопроектом 9592 предлагается считать документами, дающими право на выезд из Украины и въезд в Украину и удостоверяющими личность гражданина Украины во время пребывания за ее пределами паспорт гражданина Украины для выезда за границу; дипломатический, служебный паспорт; удостоверение личности моряка, члена экипажа; удостоверение личности на возвращение в Украину.

«Мы предлагаем внести изменения лишь относительно соответствия отечественного законодательства нормам ИКАО и выполнить пункт 1 Национального плана действий по либерализации визового режима. При этом предложенные изменения не касаются внутренних документов», - пояснил лидер фракции «Реформы ради будущего» Игорь Рыбаков.

Игорь Рыбаков подчеркнул, что адаптация стандартов и требований ЕС не должна становится прикрытием для непрофессиональной или откровенно лоббисткой законодательной работы, с примерами которой уже неоднократно столкнулся парламент.

«Необходимостью введения новых стандартов документов пользуются некоторые компании, которые стремятся нажиться на украинских гражданах и под эгидой евростандартов хотят перепечатать более 15 видов удостоверений и документов на дорогих бланках. По нашим расчетам, стоимость такого пакета достигает 1600 гривен для каждого украинца», - заявил лидер фракции «Реформы ради будущего» Игорь Рыбаков.

ДЛЯ СПРАВКИ: С целью выполнения Украиной своих обязательств перед ЕС и получения гражданами Украины права безвизового режима въезда и перемещения по территории стран ЕС Президентом Украины утвержден Национальный план по выполнению Плана действий по либерализации Европейским Союзом визового режима для Украины Указ Президента Украины № 494/2011 от 22 апреля 2011.

Пункт 1 этого Национального плана предусматривает принятие законодательных актов по введению документов для выезда за границу с электронным носителем биометрической информации в соответствии со стандартами Международной организации гражданской авиации (ИКАО) с обеспечением на должном уровне защиты персональных данных.

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