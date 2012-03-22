Янукович рассказал губернатору анекдот про Мойшу

{1-}

Президент Украины Виктор Янукович пообещал, что мосты в Запорожье будут достроены до конца 2012 года

Об этом он заявил в ходе совещания в облгосадминистрации 22 марта, сообщает Reporter.zp.

«Мы сделаем все, чтобы этот мост был сдан в самое ближайшее время. Стремиться будем сделать это в этом году», – пообещал Президент.

Пользуясь случаем, запорожский губернатор Александра Пеклушенко в очередной раз напомнил об ассигнованиях для моста. «Первые 450 миллионов пришли, осталось каких-то три миллиарда. Я думаю, что мы их очень скоро получим», – напомнил губернатор Президенту.

«Лирическое отступление можно? На одну минуту? – поинтересовался в ответ Виктор Янукович. – Я слушаю выступление Александра Николаевича и вспомнил одесский анекдот один. Два одессита встретились и один к другому обращается:

– Мойша, у тебя деньги есть?

– Ну, немножко есть.

– Ну, займи десятку.

– Десятки нет, есть только пятерка.

– Ну, давай пятерку, пятерку будешь должен».

Зал встретил «лирическое отступление» аплодисментами и смехом.

«Виктор Федорович, у меня даже пятерки нет», – ответил Александр Пеклушенко. Зал снова ответил дружным смехом.

Как ранее писал Главред, во время рабочего визита в Запорожье Янукович рассказал журналистам о переговорах по газовому вопросу во время его визита в Москву и о том, что очередное заседание межгосударственной российско-украинской комиссии, состоится в конце мая.

По словам Януковича, на встрече с премьером Российской Федерации Владимиром Путиным обсуждались актуальные вопросы украинско-российских отношений, в том числе и газовый.

Президент подчеркнул, что речь шла не только о цене, но и о стоимости транзита газа через территорию Украины, стабильности и развитии отечественной газотранспортной системы.

«Мы постепенно продвигаемся вперед в общем понимании подходов к решению этих вопросов. Мы договорились с президентом Путиным (я так понимаю, что инаугурация будет 7 мая, но уже официально объявлены результаты выборов), мы договорились с Путиным, что проведем в мае в 20-х числах межгосударственную комиссию, и до этого времени в обязательном порядке встретимся», – заявил Янукович.

Новости по теме:

Янукович рассказал о переговорах с Путиным

Янукович приказал позаботиться о мужчине, который отсидел 8 лет без вины

В Запорожье активисты "Дорожного контроля" подрались с ГАИ (ВИДЕО)