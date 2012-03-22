В СИЗО заверили, что николаевских насильников никто не «опускал»

{1-} Насильников Оксаны Макар, которые находятся в СИЗО Николаева, никто не «опускал».

Об этом со ссылкой на оперативного сотрудника следственного изолятора сообщает «МедиаИнфо».

Напомним, сегодня, 22 марта, в ряде украинских СМИ появились сообщения, что одного из насильников Оксаны Макар ночью «опустили» сокамерники.

Оперативный сотрудник следственного изолятора опроверг насилие над одним из подозреваемых в камере СИЗО.

«Этих трех «бандитов» никто и пальцем не трогал. Да, они сидят в общих камерах, но так положено по закону. Все трое находятся в разных «хатах» и у них есть все что нужно для жизни «за решеткой» - индивидуальное спальное место и постельные принадлежности. Кормят их нормально, как и всех остальных», - заявил оперативник СИЗО.

По его словам, «за этой троицей установлено практически круглосуточное наблюдение. Кроме того, администрацией СИЗО предпринимаются все гласные и негласные меры для того, чтобы с ними ничего такого не случилось», - резюмировал оперативник.

Напомним, как сообщал «Главред» ранее, глава МВД Украины Виталий Захарченко заявил, что подозреваемые в издевательстве над Оксаной Макар, в СИЗО находятся под защитой государства.

По словам министра, в течение всего срока заключения от расправы николаевскую троицу должны защитить, тюремщики в ответе за их жизнь и здоровье .

Захарченко отметил, что это касается всех людей, которые находятся за решеткой – все они находятся под защитой государства.

Как известно, по отношению к садистам и насильникам в тюрьмах и на зоне используют специфические наказания.

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