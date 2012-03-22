Украину по состоянию демократии приравняли к Замбии

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В рейтинге состояния демократии Украина оказалась на уровне Замбии и Центральноафриканской Республики. По мнению международных экспертов, в Украине наблюдаются «явные признаки эрозии демократии».

Международные эксперты отмечают ухудшение состояния демократии в Украине. Согласно обнародованным 22 марта заключениям экспертов немецкого фонда Бертельсмана, в Украине наблюдаются «явные признаки эрозии демократии», сообщает ZN.UA.

«Сравнительный анализ удостоверяет растущее ограничение политических свобод и принципов правового государства во многих странах мира. Ухудшение демократии констатируется в Латинской Америке и Восточной Европе, особенно в Украине и Венгрии», — указывается в сообщении.

«Индекс трансформации» готовится раз в два года. Рейтинг состояния демократии среди 128 стран с переходной экономикой и стран, которые развиваются, основывается на анализе докладов 250 международных экспертов. Рейтинг состоит из двух индексов — статусного и индекса менеджмента.

Статусный индекс основывается на таких критериях, как стабильность институтов демократии, соблюдения принципов правового государства, участие граждан в политической жизни, а также социоэкономическое развитие.

По этим показателям в соответствующем рейтинге 2010 года Украина заняла 37 место (6,55 балла по шкале от 1 до 10, где 10 является лучшим результатом), а в 2012 году опустилась на 55-тое (5,96 балла). Такой же результат в рейтинге показала Замбия. Первое место в этом списке заняла Чехия (9,61 балла), последнее — Сомали (1,22 балла).

Индекс менеджмента формируется исходя из того, насколько последовательные и целеустремленные решения принимались руководством стран на пути развития демократии и рыночной экономики за последние два года.

Здесь Украина тоже ухудшила свой результат, опустившись с 66-го места (4,92 балла) в 2010 году до 76-го (4,62 балла) в 2012 году. Это место она разделяет с Центральноафриканской Республикой. На первом месте в этом рейтинге — Тайвань (7,72 балла), на последнем — Северная Корея (1,31 балла).

Как ранее писал Главред, международная неправительственная организация Freedom House недавно переместила Украину из группы «свободных демократий» в разряд «частично свободных».

Freedom House обнародовала отчет «Свобода в мире-2012». Украина оказалась лидером по ухудшению уровня демократии в Евразии. В отчете констатируются преследование оппозиции в стране, ухудшение свободы СМИ и подавление мирных демонстраций. Украинские эксперты соглашаются с такими оценками, а представители власти обещают, что в 2013 году мнение зарубежных наблюдателей об Украине улучшится.

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