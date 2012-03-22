Оксане Макар сделали новую операцию, ее шансы на жизнь возросли

Шансы на жизнь Оксаны Макар после операции, проведенной сегодня, 22 марта, возросли примерно до 70%.
Об этом заявила глава парламентского комитета здравоохранения Татьяна Бахтеева, передает «Сегодня».
По ее словам, медики предотвратили инфекцию, попытались избежать ампутации правой ноги и некроза (отмирания – прим.ред.) новых тканей.
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«Оксане удалили ткани, которые были заражены некрозом. На это место наложили специальные гелевые повязки, которые имитируют кожу человека и не дают попасть инфекции в рану», - рассказала Бахтеева.
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По ее словам, специалисты планируют «наращивать» мышцы и поставить протез, чтобы Оксана смогла полноценно передвигаться.
По словам депутата, сегодняшняя эта операция проводилась, чтобы избежать ампутации ноги.
По словам Бахтеевой, шансы выжить у Макар повысились до 70%.
Напомним, как сообщал «Главред» ранее, профессор Эмиль Фисталь, проводивший операцию, назвал состояние Оксаны Макар крайне тяжелым.
«Оксана тяжелая, крайне тяжелая, она сожжена дотла, мы делаем все возможное», - заявил доктор.
О том, какие процедуры Оксане будут проводить в дальнейшем, медики решат в ближайшее время.
фото: Остров
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