Порошенко станет министром после долгих пыток - нардеп

{1-} Власть оказывала серьезное давление на Петра Порошенко, чтобы получить его согласие занять пост главы Министерства экономики.

Об этом заявил народный депутат Тарас Чорновил, передают «Комментарии».

«Такое впечатление, что Порошенко зажимали в дверях не пальцы, а другое место. Порошенко очень не хотел становиться министром, поскольку это крах его карьеры», - заявил Чорновил.

Напомним, как сообщал «Главред» ранее, в украинских СМИ появилась информация о том, что завтра, 23 марта, Петр Порошенко будет назначен главой Минэкономики.

«Давайте посмотрим на предстоящие парламентские выборы. Петр Алексеевич свободно проходит в Раду по мажоритарному округу в Винницкой области. Многие говорят о том, что еще минимум 6 человек он собирался вести в Верховную Раду. По сути это было бы создание неподконтрольного, хорошо обеспеченного объединения, которое могло бы попортить нервы власти», - уточнил депутат.

Также он отметил, что в случае создания такой группы многие мажоритарщики могли бы объединиться вокруг Порошенко.

«Он – серьезный человек, и он бы мог начать свою политическую игру. Сейчас же его пытаются «съесть». В Минэкономики он не будет играть никакой роли, тем более, что из ведомства забрали всю ресурсную базу», - подчеркнул Чорновил.

«Насколько я знаю, на него оказывали серьезное давление и у Порошенко стоял вопрос, как избежать этого назначения, но потерять около 200 миллионов долларов. Видимо, оказалось, что потребовали больше. То есть цена оказалась несоразмерной», - подытожил нардеп.

Как сообщал «Главред», в феврале Президент Виктор Янукович провел беседу с Петром Порошенко относительно его видения работы министром экономического развития и торговли.

«Я имел долгий тщательный разговор с Петром Порошенко, и его настроения, и его предложения, которые я от него услышал, меня вполне устраивают. Поэтому я хотел бы, чтобы он работал», - заявил Президент.

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