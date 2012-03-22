Пшонка рассказал, сколько человек на самом деле насиловали Оксану Макар

{1-} Николаевских насильников, которые издевались над Оксаной Макар, было трое.

Об этом заявил генпрокурор Украины Виктор Пшонка, передает «Сегодня».

Напомним, сегодня в ряде украинских СМИ появилась информация, что у троих насильников были сообщники.

Пшонка опроверг информацию о наличии подельников.

«Наша группа работает в Николаеве, и на сегодняшний день арестованы три человека, все», - заявил генпрокурор.

Напомним, сегодня, 22 марта, в Генпрокуратуре состоялась совместное заседание коллегий Генпрокуратуры и МВД, на котором обсуждалось раскрытием этого резонансного преступления.

Виктор Пшонка отметил, что при расследовании дела был допущен целый ряд нарушений, и это «затмило факт его оперативного раскрытия».

Как сообщал «Главред» ранее, сегодня Оксане Макар провели очередную операцию, после которой ее шансы на выживание повысились до 70%.

Врачам удалось предотвратили инфекцию, они попытались избежать ампутации правой ноги и некроза новых тканей.

В то же время, профессор Эмиль Фисталь, проводивший операцию, назвал состояние Оксаны Макар крайне тяжелым.

«Оксана тяжелая, крайне тяжелая, она сожжена дотла, мы делаем все возможное», - заявил доктор.

О том, какие процедуры Оксане будут проводить в дальнейшем, медики решат в ближайшее время.

фото: peoplenews.com.ua

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