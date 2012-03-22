Зарплата судей за год увеличится вдвое

{1-} Средняя зарплата украинских судей в 2012 году вырастет на 106,7%.

Об этом заявил представитель Государственной судебной администрации Украины Зеновий Холоднюк, передает «Интерфакс-Украина».

Оклад судьи повысится с 6577 гривен в месяц в 2011 году до 13592,5 гривен в 2012. Заработная плата других работников суда увеличится на 9,4% – с 2287 гривен в месяц в 2011 до 2501,5 – в 2012 году.

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По словам Холоднюка, в 2012 году вдвое увеличивается зарплата председателей судов – с 7830 грн/мес в 2011 г до 15721,9 грн/мес в 2012 году, заместителей председателей судов – с 7190 грн/мес в 2011 г до 14,293,9 грн/мес в 2012 году.

Согласно представленной динамике средней заработной платы работников судебных аппаратов, зарплата работников некоторых судов в 2012 году будет ниже, чем в 2011.

Например, средняя зарплата работников апелляционных хозяйственных судов снизится с 3461 гривен в месяц в 2011 году до 2810 грн/мес в 2012 году.

У работников других судебных инстанций рост зарплаты в 2012 году будет незначительный: в апелляционных административных судах на 13 грн, в хозяйственных судах – на 36 грн, местных судах – на 261 грн, административных судах – на 348 грн.

Кроме того, Холоднюк сообщил, что среднедневные поступления судебного сбора в Украине вдвое ниже запланированного уровня – они составляют около 3,6 миллионов гривен вместо запланированных 7,3 миллионов.

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