Тигипко некомфортно быть заместителем в Партии регионов

Сергею Тигипко было некомфортно становиться заместителем председателя Партии регионов.

Об этом сегодня, 22 марта, заявил сам Тигипко, передает «Остров».

«Партия – это орудие достижения цели. У тебя есть идея, ты пошел на президентские выборы, наговорился, увидел, что есть поддержка – создавай партию и при помощи этих людей двигайся дальше. Увидел другие возможности – лучшие, будь честным. Мне прийти и даже зампредом стать в Партии регионов, наверное, не очень комфортно», - сказал Тигипко.

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При этом вице-премьер отметил, что не жалеет о принятом решении, так как оно дает больше возможностей для проведения изменений в стране.

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«Меня в политике интересуют изменения, модернизация страны. Если есть эти изменения, страна двигается вперед, она становится более конкурентной, причем решения должны быть просчитанными, но резкими, глубокими, потому что другие тоже не спят, другие тоже изменяют свои страны: мы в тяжелой ситуации, мы в хвосте, что называется. Мы должны двигаться, опережая других», - отметил Тигипко.

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По его словам, проводить такие реформы легче «из большой, мощной партии, которая еще и, что называется, при власти».

Тигипко также высказал мнение, что при ином развитии событий «Сильная Украина» была бы реальным конкурентом Партии регионов на грядущих парламентских выборах.

«Я же тоже прекрасно понимаю: мы сейчас пойдем на выборы. Если бы осталась «Сильная Украина», мы начнем конкурировать, реально конкурировать», - заявил Тигипко.

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Напомним, как сообщал «Главред» ранее, съезд партии «Сильная Украина» поддержал предложения своего лидера об объединении с Партией регионов и принял решение о ликвидации своей политической силы путем самороспуска.

На съезде Партии регионов Тигипко был избран заместителем председателя Партии регионов – Николая Азарова.

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