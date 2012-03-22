Силовики обыскали Одесский горсовет

{1-} В управлении развития потребительского рынка и защиты прав потребителей Одесского горсовета сотрудники правоохранительных органов провели обыск.
Об этом со ссылкой на сотрудников управления сообщает «Ukranews».
Обыск начался приблизительно в 14:00. По словам источника, выемку документов проводят сотрудники милиции, СБУ и прокуратуры.
«Не знаю, что они ищут конкретно. Говорят, что это происходит в рамках расследования уголовного дела», - отметил источник.
Постановление о проведении оперативно-следственных мероприятий предоставили исполняющему обязанности начальника управления Геннадию Гросфилеру.
Сотрудник управления предполагает, что это связано с деятельностью начальника управления Рафаэля Мурадяна, поскольку его кабинет был вскрыт, и там провели обыск.
Он добавил, что в данный момент Мурадян находится за пределами Украины, а официально он числится на больничном.
Силовики попросили сотрудников управления, находившихся в здании, не покидать свои рабочие места.
В то же время, пресс-службы СБУ, МВД и прокуратуры области, заявили, что информацией о данном мероприятии не располагают.
фото: pn.mk.ua
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