Оксана Макар за год трижды привлекалась за проституцию - СМИ

{1-} Оксана Макар, которую зверски изнасиловали в Николаеве, за 2011 год трижды привлекалась к ответственности за проституцию, распитие алкоголя и мелкое хулиганство.

Об этом со ссылкой на источники в Жовтневой райгосадминистрации Николаевской области, сообщает «Преступности.net».

Как сообщили источники издания, Оксана только за 2011 год трижды привлекалась к административной ответственности за занятие проституцией, распитие пива, алкогольных, слабоалкогольных напитков в запрещенных законом местах, а также за мелкое хулиганство.

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В частности, она привлекалась по статьям 181 ч.1, 178 ч.1 и 173 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Ее мать, 41-летняя Татьяна Романовна Суровицкая, была трижды осуждена за ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей и за разбой, она провела за решеткой не один год.

Родной отец Оксаны, 44-летний Сергей Игоревич Макар, был трижды судим за кражу и сбыт наркотиков в особо крупных размерах.

В 2011 году он дважды привлекался к админответственности, находится на учете в милиции.

За плечами у отчима девушки, 41-летнего Алексея Сергеевича Суровицкого – шесть судимостей.

Его «специализация» - угон машин и кражи. На данный момент он находится в СИЗО Херсона, привлекается к уголовной ответственности за угон.

Напомним, как сообщал «Главред» ранее, в социальных сетях Оксану Макар уже обвинили в легкомысленном поведении.

«Нормальная девушка не будет просить водки у бармена, а потом распивать ее с малознакомыми мужиками. Сколько нужно иметь мозгов в голове, чтобы потом пойти с ними в «гости» к кому-то на ночь, или она думала, что они там будут мультики смотреть и газеты читать», написал один из пользователей интернета.

Ранее «Главред» сообщал также, что во многие исправительные учреждения Украины заключенным пришли письма от криминальных авторитетов с требованием расправиться с насильниками Оксаны Макар.

Находящийся на зоне отец Оксаны Макар потребовал координаты насильников с намерением отомстить за дочь.

Сегодня, 22 марта, появилась информация о том, что в николаевском СИЗО одного из насильников «опустили» сокамерники.

Позже эти сообщения опровергли оперативные сотрудники СИЗО.

фото: mukola.net

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