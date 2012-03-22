Стресс-тесты украинских АЭС подтвердили их безопасность

Проведенные на украинских АЭС стресс-тесты не выявили угроз для их безопасности.

Об этом заявили эксперты из Украины и стран Евросоюза в ходе совместного заседания по итогам оценки безопасности украинских АЭС, сообщает «Интерфакс-Украина».

«Переоценка уровня безопасности не выявила новых вызовов и угроз для наших энергоблоков», - заявил Никита Константинов на заседании экспертов ЕС и Украины.

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Эксперт напомнил, что проведение стресс-тестов было инициативой Европейского Союза после аварии на АЭС «Фукусима-1» и касалось первоначально стан ЕС. Позже к ней присоединились Украина и Швейцария.

По словам эксперта, проведение стресс-тестов входит «в завершающую стадию».

«Все страны завершили подготовку национальных докладов, и сейчас проводится их оценка, в которой также принимает участие и Украина», - заявил Константинов.

Он также уточнил, что аналогичная оценка украинского национального отчета проводится и европейскими экспертами в настоящее время.

Кроме того, на основании стресс-тестов также разработаны рекомендации, чтобы исключить ситуации, аналогичные трагедии в Японии.

В частности, предусматривается, что если будут полностью обесточены «наши энергоблоки, энергообеспечение будет поставляться передвижными дизельными генераторами».

фото:portal.rada.gov.ua

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