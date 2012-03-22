За выборами в Раду проследят 10 тысяч наблюдателей

{1-} За выборами Верховной Рады в Украине будут следить около 10 тысяч международных официальных наблюдателей.

Об этом заявила представитель движения «Опора» Ольга Айвазовская, передает «Интерфакс-Украина».

«По тем данным, которые есть у меня, количество международных официальных наблюдателей будет приближаться к тому, которое было в 2004 году – около 10 тысяч», - считает Айвазовская.

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Она также отметила, что рабочая группа готовит предложения украинскому МИДу по организации деятельности международных наблюдателей на парламентских выборах.

Айвазовская напомнила, что, по действующему законодательству, международные официальные наблюдатели могут прибыть без официального приглашения.

В то же время, внутренние требования международных общественных организаций предполагают, что такое предложение от принимающей стороны все же было для того, чтобы деятельность их миссий не воспринималось как вмешательство во внутренние дела государства.

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Также Айвазовская сообщила, что несколько дней назад МИД направил официальное приглашение ОБСЕ для направления международных официальных наблюдателей.

Она сообщила, что наблюдатели от «Опоры» начинают долгосрочное наблюдение в апреле, его будут вести 225 наблюдателей, а в день выборов – 3500 наблюдателей.

Напомним, как сообщал «Главред» ранее, премьер-министр Николай Азаров во время визита в Варшаву заявил, что Украина готова принять столько иностранных наблюдателей, сколько изъявит желание приехать в нашу страну.

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