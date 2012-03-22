Террор во Франции связали с политикой Саркози

{1-} Убийства, совершенные на юге Франции исламистом Мохаммедом Мера, которого прозвали «стрелком из Тулузы», в Германии связывают с политикой Николя Саркози.

Об этом, со ссылкой на Frankfurter Rundschau, передает «Корреспондент».

Первопричина стрельбы в Тулузе – в Алжире, в колониальном прошлом Франции. Как известно, убийца вырос в семье выходцев из Алжира.

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Превращение 23-летнего мелкого преступника в серийного убийцу-исламиста не случайно произошло в одном из неблагополучных пригородов Тулузы.

На протяжении двух последних десятилетий высказывания французских политиков регулярно способствовали криминализации таких районов и их населения. Подливали масла в огонь и рейды полицейских спецподразделений.

В начале своего президентства Николя Саркози пообещал осуществить масштабный план под названием «Надежда для пригородов», однако многие из этих обещаний остались не выполнены.

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Во французском правительстве Саркози оттеснил на второй план выходцев из семей мигрантов – тех, кто мог бы символизировать новую открытость консерваторов.

В Германии напоминают, что пять лет назад Саркози выиграл президентские выборы, потому что ему удалось заручиться поддержкой электората крайне правопопулистской партии «Национальный фронт».

Напомним, как сообщал «Главред» ранее, группировка «Аль-Каида в странах исламского Магриба» признала, что Мохаммед Мера, подозреваемый в убийстве семи человек на юге Франции, входил в их ряды.

Группировка, называемая «Воинство халифата», взяла на себя ответственность за произошедшее и призвала Францию пересмотреть «недружественную» по отношению к мусульманам политику.

фото: vesti.ru

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