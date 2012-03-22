Программистов освободят от НДС

{1-} Программисты будут освобождены от необходимости уплаты налога на добавленную стоимость (НДС). Также им будет снижен налог на прибыль – до 16%.

Об этом говорится в законопроекте «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно специального режима налогообложения субъектов индустрии программной продукции», который в первом чтении приняла сегодня, 22 марта, Верховная Рада.

За принятие соответствующего решения проголосовали 336 народных депутатов из 418, зарегистрированных в сессионном зале.

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Среди критериев, необходимых для получения налоговых льгот, законодатели указали наличие основных средств и нематериальных активов, первоначальная стоимость которых превышает 50 размеров минимальной заработной платы, установленной законом на 1 января отчетного года.

Законопроектом предлагается считать консультирование по вопросам информатизации видом экономической деятельности, который позволяет использовать специальный режим налогообложения.

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Кроме того, предлагается установить на уровне 5% ставку налога с дохода в форме заработной платы и иных вознаграждений по трудовым договорам (контрактам) работников субъекта специального режима налогообложения индустрии программной продукции (его филиалов, отделений, других обособленных подразделений) в соответствии со специальным режимом налогообложения.

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