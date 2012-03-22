В Беларуси митингующим придется доплачивать за работу милиции

Заявителям акции в Минске на День воли 25 марта придется оплачивать работу милиции и других городских служб.

Об этом сообщил один из заявителей акции, председатель Совета белорусской интеллигенции Владимир Колос, передает УНИАН.

«Заявителям акции придется оплачивать работу милиции и других городских служб. Какой будет сумма, неизвестно. О ней обещают сообщить уже после завершения мероприятия», - сказал Колос.

По его словам, на митинг, который пройдет 25 марта в парке Дружбы народов на площади Бангалор в Минске, будет организован пропускной режим через металлодетекторы.

«На месте проведения митинга будет оборудовано шесть входов. Попасть на мероприятие нельзя будет с колюще-режущими предметами, стеклянными бутылками и так далее», - сказал Колос.

Как известно, Минмисьвиконком санкционировал проведение акции.

День свободы (Дзень свободы) - неофициальный праздник на территории Беларуси, который ежегодно отмечается различными слоями национально ориентированного населения. Также его празднует белорусская диаспора.

День свободы отмечается в Беларуси ежегодно 25 марта. Этот праздник посвящен принятию 3-й уставной грамоты Рады БНР, которая объявила независимой Белорусскую народную республику (25 марта 1918 года).

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