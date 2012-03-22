В России разработают генное оружие

К концу 2012 года в России подготовят программу создания лучевого, физического, волнового, генного и психофизического оружия. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на министра обороны России Анатолия Сердюкова.

По словам Сердюкова, задачи по созданию оружия на новых физических принципах заложены на 2011-2020 годы. Возможный объем финансирования программы не уточняется.

Помимо России разработкой нестандартных видов оружия активно занимаются в США. Как сообщалось, в рамках программы MEDUSA (Mob Excess Deterrent Using Silent Audio) американцы разрабатывают так называемую «телепатическую пушку». Создаваемые новым оружием звуковые волны должны внушать человеку страх.

Также в США завершили разработку тепловой электромагнитной пушки, предназначенной для разгона демонстраций. Несмертельное оружие, известное как «луч боли», передает мощную тепловую волну на расстояние до километра. В начале 2011 года американская компания Raytheon предлагала «болевую пушку» индийским военным.

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