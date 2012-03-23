Международное сообщество осудило переворот в Мали

Соединенные Штаты, ЕС и Африканский Союз осудили военный переворот в Мали, осудили насилие в стране и потребовали восстановления конституционного порядка, сообщает Радио свобода.

О местонахождении свергнутого президента Амаду Тумани Туре точных сведений нет. Известно, что он не в руках мятежников. По некоторым данным, он укрывается на территории посольства США в столице Мали Бамако.

Из столицы поступают сообщения о мародерстве. Солдаты разграбили президентский дворец.

Захватившие власть военные заявили о создании Национального комитета по восстановлению демократии и государства, объявили о приостановке действия конституции и сообщили, что проведут консультации с соседними странами и международными организациями.

Причиной путча военные назвали неспособность властей справиться с повстанцами-туарегами на севере страны.

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