Сирийская армия начала штурм города Бинеш

Сирийские правительственные войска в ночь на пятницу начали обстрел города Бинеш - одного из опорных пунктов оппозиции на севере страны, у границы с турцией.
Агентство «Франс Пресс» сообщает, что огонь ведется из танков, которые окружили город. Бинеш покинули тысячи жителей.
Накануне в боях в Сирии, по данным правозащитников, погибли около 60 человек.
Глава оппозиционного Сирийского национального совета Бурхан Галиун подверг в четверг критике принятое ранее заявление Совета Безопасности ООН, в котором содержится поддержка предложениям специального посланника ООН и Лиги арабских государств в Сирии Кофи Аннана. Оппозиционный лидер отметил, что заявление «не отвечает истинным потребностям» сирийского народа, которому, по его мнению, нужны более решительные действия.
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