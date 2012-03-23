Дело Дмитренко: милиция на собственном авто отвезла его к матери (ВИДЕО)

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22 марта Максима Дмитренко, который отсидел восемь лет за чужое преступление, освободили.

Максим вышел на свободу с 20 гривнами в кармане. Следователи Генеральной прокуратуры встретили его и на собственной машине привезли в Запорожье и купили цветы для мамы, сообщает ТСН.

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В свою очередь, Дмитренко поблагодарил СМИ за свое освобождение. «Что хотите сказать зрителям? - Только большое спасибо каналу, ТСН, что меня, так сказать... что ТСН, Генпрокуратура все же добились. Восемь лет жизни в тюрьме за чужое убийство - это много...»

Относительно компенсаций, то дело приняло такую бешенную огласку, что Президент Виктор Янукович поручил губернатору Запорожья лично взять на себя социализацию Максима.

«Мы будем искать возможность, как помочь человеку со стороны государства сейчас. И мы это сделаем», - заявил Янукович. Также через несколько часов после освобождения Дмитренко Генпрокурор Виктор Пшонка пообещал, что он не остановится, пока на скамье подсудимых не окажутся все те, кто побоями и угрозами заставлял мужчину взять на себя вину за страшное преступление, которое он не совершал.

«Дальше будет расследование относительно тех, кто причастен к сфабрикованному уголовному делу в доказательствах Дмитренко», - заявил Пшонка.

Напомним, Максима Дмитренко незаконно осудили 8 лет назад. Впервые - когда его арестовали в селе Пологи осенью 2004 года и обвинили в убийстве односельчанки. Доказательств против него не было, он просто оказался не в том месте и не в то время. На самом деле девушка умерла от рук пологовского маньяка. И второй - когда делом Максима заинтересовались СМИ. После скандальных сюжетов Генпрокуратура возобновила расследование, в результате чего Максим наконец-то вышел на свободу.

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