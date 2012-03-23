Скандалист Онищенко приедет лично проверять украинский сыр

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Руководитель Роспотребнадзора, главный государственный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко готов лично выехать на Украину для инспекции предприятий, которые собираются поставлять сыр на российский рынок.

"Такой вопрос достаточно серьезно рассматривается. Я этого не исключаю", - заявил Онищенко, пишет «Интерфакс-Украина».

Напомним, что Украина считает переговорный процесс более эффективным путем решение вопросов, связанных с качеством поставляемой продукции, нежели взаимные санкции, заявляет министр иностранных дел Константин Грищенко.

«Всегда более эффективно договариваться», - сказал глава украинского МИДа.

Ранее Главред сообщал, что руководитель Роспотребнадзора, главный государственный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко заявил о том, что Роспотребнадзор расширил до семи список украинских предприятий, которым запрещены поставки сыра на российский рынок.

"С понедельника мы дополнительно "закрываем" еще четыре завода", - сказал он.

Роспотребнадзор начал изымать из оборота в России и приостановил ввоз в РФ сыров трех украинских производителей - ЧП "Прометей" (Черниговская область), АО "Пирятинский сырзавод" (Полтавская область) и ООО "Гадячсыр" (Полтавская область).

Онищенко заявил, что к этому списку добавлены еще четыре украинских производителя - Баштанский и Лозовский сырзаводы, "Бель Шостка Украина" и Хмельницкая маслосырбаза.

В то же время, как сообщил председатель Госветфитосанитарной службы Украины Иван Бисюк, по результатам независимой экспертизы, сделанной за рубежом по заказу украинской стороны, в сырах которые первыми попали под запрет Роспотребнадзора, нет пальмового масла.

фото: vlasti.net

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