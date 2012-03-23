Очередной скандал в БЮТе: под угрозой «вылета» оказались 20 депутатов

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В партии «Батьківщина» может начаться новый скандал: вслед за Натальей Королевской угроза «вылета» грозит еще нескольким нардепам. Их, правда, в отличие от Королевской, ни в чем не обвиняют — их просто не избрали на партийный съезд, который состоится через неделю.

Как сообщают СМИ, почти 20 нынешних бютовских депутатов «прокатили» во время выборов на областных конференциях. Некоторым, правда, повезло: к примеру, Андрея Шкиля не избрали во Львове, но потом он стал делегатом от винницкой организации. А вот его товарищ по львовскому несчастью Александр Гудыма на данный момент — без мандата. Не избраны на съезд также Олег Билорус, Елена Бондаренко, Павел Костенко, Сергей Мищенко, Ульяна Мостипан, Виктор Таран и другие. Между тем значение этого мандата преувеличить нельзя: делегаты мартовского съезда будут одновременно делегатами съезда в августе, где будут голосовать за партийный список на выборы-2012. То есть отстоять свое место в проходной части они не смогут, пишет Сегодня.

Причины назревающего скандала называют разные.

По мнению Шкилья, у него просто конфликт с руководителем львовской организации. Но неофициально поговаривают, что нынешнее руководство «Батьківщини» чистит состав делегатов съезда, чтобы провести свой вариант списка, без неугодных нардепов. И все это — без согласования с Юлией Тимошенко: вчера появился слух, что экс-премьер передала лидеру фракции Андрею Кожемякину свое требование — сделать так, чтобы все нардепы были избраны на съезд.

Александр Гудыма между тем заявил: «Я слышал об этом, но переписку Юлии Владимировны не читаю, поэтому утверждать не могу, – сказал он. – Я не держусь за депутатское кресло, поэтому не интересуюсь тем, изберут меня или нет. Но на месте Юлии Владимировны я бы тоже удивился тому, что столько депутатов не избрали на съезд».

В свою очередь нардеп Андрей Павловский утверждает, что не нужно видеть в этом какие-то интриги. «Думаю, это техническая недоработка: в квотах делегатов от областей просто не хватило мест для всех депутатов. Возможно, политсовет партии примет решение расширить эти квоты и избрать всех нардепов». Однако версия о нехватке мест не слишком убедительна: поговаривают, что в делегацию от Киевской области, где «прокатили» Мищенко и Мостипан, избрали секретаршу из офиса областной организации.

фото:news2000.com.ua

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