Порошенко может стать министром экономики всего на несколько месяцев - СМИ

23 марта 2012, 08:15

{1-} После затянувшейся на месяц истории с назначением Петра Порошенко на должность министра экономики, сегодня это наконец то произойдёт. Ожидается, что сегодня должен быть опубликован указ Президента Виктора Януковича о назначении Порошенко министром экономического развития и торговли. Это подтвердили и в окружении Порошенко, и на Банковой.

История, тянущаяся еще с января, завершается, но не классическим политическим хеппи-эндом. Петр Алексеевич может оказаться министром всего на несколько месяцев, так как одновременно собирается идти на парламентские выборы по мажоритарному округу.

Потому возможны два варианта: либо в августе министр возьмет отпуск, а потом, став депутатом, будет выбирать между Верховной Радой и Кабмином, либо президент вспомнит о своем приказе министрам на выборы не идти, и Порошенко перестанет быть министром. Возможен и третий вариант: Петр Алексеевич не пойдет на выборы. Но, как говорят в его окружении, пока этот вариант не рассматривается. Вообще в этой истории даже накануне назначения так много нестыковок, что сложно представить, что этот альянс будет долгим, пишет Сегодня.

Министром Петр Алексеевич становится не по доброй воле. То есть не совсем по доброй: уже не раз писалось, что экс-секретарь СНБО хотел в Кабмин, но на другое министерство — финансов, однако поскольку президент объявил, что хочет видеть его в Минэкономики, отказывать «самому» как-то не с руки. Можно оказаться в числе недругов власти, что человеку с серьезным бизнесом совсем не нужно. Потому согласие надо было давать, но — имея «запасной аэродром». Именно таким «аэродромом» в окружении Порошенко называют депутатский мандат, который Петр Алексеевич, без сомнения, получит на своем старом округе в Винницкой области. И потом будет иметь возможность выбора: то ли вхождение на новых условиях в новый состав правительства (в окружении Порошенко уверены, что смена Кабмина будет), то ли работа в Раде по созданию собственной депутатской группы.

Возникает логичный вопрос: а зачем Виктору Януковичу министра на пять месяцев? Но когда мы его задали источнику в окружении президента, то услышали неожиданный ответ: «Не уверен, что Порошенко вообще пойдет на выборы. Думаю, ему просто нужна причина, чтобы его не записали в список Партии Регионов. Но если Петр Алексеевич и правда решил пойти на округ, то не исключено, что будем искать другого министра».

Политолог Вадим Карасев считает, что на выборы Порошенко все-таки пойдет и министром останется: «Это обоюдовыгодный договор. Насколько я знаю, Порошенко не только избежал попадания в список ПР и договорился о возможности избираться самому, но и получит поддержку власти для некоторых своих людей на округах в Винницкой области. А дальше, думаю, что его убедительно попросят остаться в правительстве и после выборов».

Петр Порошенко, скорее всего, будет единственным министром, который получит шанс пойти на выборы. Большинство из них об этом даже не думает, а тот единственный министр, который рассматривает такую возможность, — глава МЧС Виктор Балога, — шанс на совмещение не получит. Как сказал нам источник в руководстве «Единого центра», «Балога или останется министром, или пойдет на выборы. Сейчас шансы у обоих вариантов 50 на 50».

Ранее Главред  также сообщал, что Президент Виктор Янукович хочет, чтобы Петр Порошенко работал в правительстве министром экономического развития и торговли.

"Я имел долгий тщательный разговор с Петром Порошенко, и его настроения, и его предложения, которые я от него услышал, меня вполне устраивают. Поэтому я хотел бы, чтобы он работал (в правительстве – ред.)", - сказал президент

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