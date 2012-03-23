Украинскую армию пообещали полностью реформировать за 5 лет

{1-} В настоящее время завершается разработка новой Концепции реформирования и развития Вооруженных Сил Украины на период до 2017 года. Об этом заявил министр обороны Украины Дмитрий Саламатин во время встречи с чрезвычайным и полномочным послом США в Украине Джоном Теффтом, которая состоялась вчера в Киеве.

Информируя иностранного дипломата относительно приоритетных направлений в проведении реформы украинского войска, Саламатин подчеркнул, что в настоящее время завершается разработка новой Концепции реформирования и развития Вооруженных Сил Украины на период до 2017 года, которая предусматривает создание мобильной и эффективной армии, которая отвечала бы современным вызовам и требованиям, сообщает пресс-служба Минобороны.

Министр обороны подчеркнул, что Вооруженные Силы нового образца будут комплектоваться исключительно военнослужащими по контракту, передаёт ЛIГАБiзнесIнформ.

По словам Саламатина, для достижения этой цели уже принимаются соответствующие решения. Особое внимание будет уделено реформированию системы военного образования, оптимизации финансирования и тому подобное. "Эффективное использование нами бюджета 2012 года позволит возродить государственный оборонный заказ, обеспечить армию новыми и модернизированными образцами техники и вооружения, что изменит в целом ситуацию в армии к лучшему", - подчеркнул министр обороны.

Напомним, в госбюджете на 2012 год на финансирование военного сектора выделено 17 млрд.грн. (чуть более $2 млрд.). Например, военный бюджет Израиля - $14 млрд., Турции - $11,3 млрд., Швеции - $6,8 млрд.

Ранее Главред сообщал, что Министр обороны Украины Дмитрий Саламатин заявляет, что украинскую армию ожидают радикальные изменения в ресурсном и материально-техническом обеспечении.

Он сообщил, что на сегодняшний день ведется работа над повышением боеспособности и техническим переоснащением армии, усовершенствованием системы управления войсками, обеспечением качественного военного образования и профессионального уровня военнослужащих.

«Предстоят радикальные изменения в ресурсном и материально-техническом обеспечении Вооруженных Сил», - подчеркнул министр.

Напомним, 8 февраля Президент Виктор Янукович подписал указ об увольнении Михаила Ежеля с поста министра обороны Украины и назначил на его место Дмитрия Саламатина.

фото: segodnya.ua

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