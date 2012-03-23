Черновецкий вернулся в Киев и тайно ходит на работу - СМИ

{1-} Леонид Черновецкий снова приступил к исполнению своих служебных обязанностей. Мэр Киева на днях прилетел в столицу и пришел на Крещатик, 36 - он подписывает решения Киеврады, которые были приняты на последней сессии

В мэрии говорят, что Леонид Михайлович теперь появляется тайно. «Он уже не приезжает на своем «Роллс-Ройсе» с кучей охраны. А скромно — на «Мерседесе», с одним охранником. Поднимается на 9-й этаж и сидит там, по коридорам не ходит, его даже никто не видит и не слышит», — рассказывают сотрудники.

А вот с женитьбой его никто официально в мэрии так и не поздравил. Говорят, официально о своей свадьбе он не объявлял, поэтому дарить цветы даже как-то неудобно, пишет Сегодня.

Напомним, в соцсетях возлюбленная мэра Елена Савчук еще в феврале поменяла фамилию на «Черновецкая». Правда, как только об этом стало известно в прессе, страничка новой супруги мэра быстренько исчезла.

Ранее Главред писал, что Леонид Черновецкий заявил о том, что не будет выставлять свою кандидатуру на пост мэра Киева на грядущих выборах. В то же время, он не исключает, что попытается стать народным депутатом.

«Я не буду баллотироваться на пост мэра Киева. Без объяснения причин. Просто не буду – и все! Что касается Верховного Совета, то я думаю об этом, но пока решения не принял», – сообщил Черновецкий.

В то же время, он подчеркнул, что киевляне выбирали его по зову души, а не «за гречку».

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