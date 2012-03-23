Порошенко запланировал революцию в украинской экономике - СМИ

{1-} Петра Порошенко, который сегодня по информации СМИ, должен возглавить министерство экономического развития и торговли разработал план, который должен реализовываться во время его пребывания на новом посту. План разбит на три блока один из которых, к примеру, направлен на «введение европейских стандартов, выведение экономики из тени».

Первый блок плана озаглавлен «Прозрачность экономической политики» и он будет направлен на «введение европейских стандартов, выведение экономики из тени» , пишет Коммерсантъ Украина.



Первоочередным заданием Порошенко определил создание «прозрачной, упрощенной и понятной системы государственных закупок». Он также предлагает привести систему показателей экономического развития к европейским стандартам. В частности, это предусматривает «открытую публикацию всех статистических показателей» и «обеспечение общественности и инвесторов информацией о текущем экономическом состоянии».



Второй блок озаглавлен «Свобода предпринимательской деятельности». Петр Порошенко уверен, что именно МЭРТ должен встать на «защиту бизнеса от силового давления» и «ликвидировать возможность безосновательного вмешательства правоохранительных органов в хозяйственную деятельность». В этой связи он предложил ввести финансовую ответственность за нанесение экономического вреда. В этом блоке перечисляются конкретные задачи, например, создание упрощенной системы регистрации права собственности и открытый доступ к Единому госреестру предприятий и организаций Украины, «запрет на обратные трансакции с офшорными юрисдикциями».





В завершающем блоке, под названием «Эффективное использование ресурсов», указано, что он будет направлен на «обеспечение конкурентоспособности» и «выравнивание макроэкономических дисбалансов». Добиться этого, по мнению Петра Порошенко, можно, в частности, с помощью «действенной поддержки экспорта путем введения системы экспортного кредитования, страхования рисков, политической поддержки украинских производителей на внешних рынках"; «защиты внутреннего рынка от недобросовестной конкуренции со стороны иностранных производителей"; «законодательного урегулирования минимальной цены на землю и обеспечения развития инфраструктуры села».

Ранее Главред также сообщал, что Президент Виктор Янукович хочет, чтобы Петр Порошенко работал в правительстве министром экономического развития и торговли.

"Я имел долгий тщательный разговор с Петром Порошенко, и его настроения, и его предложения, которые я от него услышал, меня вполне устраивают. Поэтому я хотел бы, чтобы он работал (в правительстве – ред.)", - сказал президент

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