Тюремщики заявили, что Тимошенко более 50 раз отказывалась от лечения

{1-} В четверг харьковские врачи в очередной раз предложили экс-премьеру Юлии Тимошенко, которая содержится в Качановской колонии, пройти курс терапевтического лечения и комплекс реабилитационно-оздоровительных процедур, от чего Тимошенко отказалась, информирует Государственная пенитенциарная служба Украины в пятницу.

"Тимошенко вновь отказалась подписать предложенное согласие ("Информированное согласие пациента на медицинское вмешательство" – ред.) и начать запланированное лечение. Об этом был составлен соответствующий акт", - говорится в сообщении.

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"Врачи Минздрава в присутствии начальника медико-санитарной части Качановскої исправительной колонии в очередной раз обратили внимание Тимошенко на наличие медицинских показаний для прохождения назначенного лечения высококвалифицированными (в том числе немецкими) врачами и обеспеченность учреждения необходимым медицинским оборудованием и медпрепаратами. Вместе с этим, врачи повторно предупредили осужденную о ее личной ответственности за состояние ее здоровья в дальнейшем при отказе от рекомендованного лечения", - подчеркивает пенитенциарная служба.

В сообщении также отмечается, что за период нахождения в учреждениях пенитенциарного ведомства Тимошенко более 50 раз отказывалась от медосмотров, инструментальных и лабораторных исследований, а также на протяжении февраля-марта 3 раза отказывалась от лечения.

Ранее Главред также писал, что адвокат экс-премьера Сергей Власенко заявил о том, что Европейский суд по правам человека своим предписанием обязал государство Украина лечить экс-премьера Юлию Тимошенко в стационаре.

«Сегодня Европейский суд по правам человека вынес предписание в рамках 39-го регламента европейского суда. Им государство Украина обязано проводить лечение Юлии Тимошенко в стационаре специализированного медицинского заведения», - сказал Власенко.

В свою очередь министр юстиции Украины Александр Лавринович считает, что в Украине нет законодательных препятствий для лечения экс-премьера Юлии Тимошенко в стационаре за пределами колонии, если возникнет такая необходимость.

"Если реальное состояние здоровья требует лечения в стационаре за пределами (колонии – ред.), то я не вижу никаких препятствий, чтобы это сделать. Законодательство Украины это позволяет", - заявил Лавринович

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