В июне Европа решит, сколько даст денег на модернизацию украинской трубы

{1-} Европейский комиссар по вопросам энергетики Гюнтер Оттингер верит, что международные финансовые институции будут способны принять решение об инвестировании модернизации украинской газотранспортной системы, в частности, первого проекта, «самое позднее, в июне-июле этого года».

"У нас есть хороший экспертный анализ (в отношении модернизации ГТС – ред.), и сейчас нам, Европейскому банку реконструкции и развития, Европейскому инвестиционному банку, всем принять решение. Мы договорились о том, что да, мы хотим прийти к решению, прийти к тому, чтобы прийти к первому модулю самое позднее, в июне-июле этого года", - сказал еврокомиссар украинским журналистам по окончании встречи в Брюсселе с министром топлива и энергетики Украины Юрием Бойко, которая закончилась поздним вечером в четверг, передаёт Интерфакс – Украина.

Оттингер утвердительно ответил на вопрос, соответствует ли эта сумма 300 млн. евро (эта сумма соответствует затратам на модернизацию участка Уренгой-Помары-Ужгород - ред). "Это - процесс, который состоит из нескольких проектов, но, действительно, эта сумма соответствует модулю", - сказал он.

Как отметил еврокомиссар, в ходе встречи с Бойко стороны обсудили вопросы долгосрочного партнерства и обновление существующей газотранспортной системы для «долгосрочного использования», которые, по его словам, являются "одними из главных вопросов".

Ранее Главред писал, что в Европейской комиссии заявили, что украинская газотранспортная система является одной из основных для поставок российского газа в Европу, и отметили необходимость для Украины срочно разработать долгосрочную стратегию в этой сфере.

"Украинская газотранспортная система является одной из основных для поставок российского газа в Европу. Уникальное географическое положение Украины и возможности не только в отношении транзита газа, но и хранения и производства, означает, что Украина может предложить большую гибкость для поставок газа", - заявила представитель Европейской комиссии Марлен Холзнер.

фото: bymedia.net

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