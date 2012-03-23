Украинцам рассказали, когда и за что их хотят казнить

23 марта 2012, 09:50

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По данным опроса, проведенного Институтом Горшенина, более трети украинцев (38,4%) выступают за возобновление смертной казни в случае тяжких преступлений против личности.

А после жуткого случая с изнасилованной и сожженной жертвой троих николаевских отморозков Оксаной Макар, вероятно, чуть ли не каждый неравнодушный к этому делу человек мысленно пожелал обидчикам девушки смерти.

Естественно, такими настроениями не могли не воспользоваться коммунисты, которые и так на каждой сессии регистрируют законопроект о казни особо опасных преступников, ссылаясь на соответствующий пункт в своей программе. Главной целью представленного ими законопроекта, является усиление уголовной ответственности за особо тяжкие преступления, умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах, пишет ТСН.ua.

Автор законопроекта коммунист Евгений Царьков уверяет: «Люди требуют казни. Нам на каждой встрече поступает масса записок, например, из 100 записок в 17-ти есть требование ввести смертную казнь. Кроме случая с Оксаной Макар, нардеп привел еще один случай. Недавно в Бердянске вышел из тюрьмы человек, который насиловал женщин в особо жесткой форме, одна из этих женщин умерла. И после выхода на свободу он изнасиловал 10-летнего ребенка! То есть для него этот срок не стал поучительным. Для таких людей нужна смертная казнь».

По статистике, которую приводит нардеп, если, например, в 1986 году в СССР было совершено 1420 убийств, то в 2001 - 4905. За 20 лет в Украине было убито 31 тысячу человек.

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Коммунист также добавил: «78 стран отказались от смертной казни, 80 - не отказались. Среди них - США, у них только в двух штатах запрещена смертная казнь. Они вторые в мире по исполнению приговоров со смертельным исходом. И вторая страна - это Япония. Там также не отменена смертная казнь. Все оглядываются на Совет Европы. Но в Венецианском соглашении, подписанном Верховным Радой (правда УССР), говорится о том, что мы имеем право при необходимости обновлять временно эту статью. Никаких санкций в отношении нас не будет. Сегодня, вы знаете, даже в Норвегии задумались над этим - ведь Брейвику по всей совокупности статей дают максимум 14-15 лет», - отметил Царьков.

В то же время, нардеп-член комитета по иностранным делам Андрей Парубий выступает против возвращения смертной казни и считает, что провести эту инициативу коммунистам не удастся. «Я к тому вопросу глубоко отношусь: Бог дал жизнь, и человек не имеет права отбирать эту жизнь. А инициатива коммунистов - это попытка сделать на последних событиях дешевый пиар. Известно много примеров, когда человек был несправедливо осужден. Жизнь - это слишком важное дело, чтобы с ней так поступать», - считает депутат.

В свою очередь, регионал Михаил Чечетов частично соглашается с Парубием, впрочем в целом инициативу коммунистов не исключает. «В принципе вопрос в контексте последних событий заслуживает внимания. Вопрос только - когда. Даже в демократической Америке в некоторых штатах есть смертная казнь. Поэтому я бы проголосовал. Но только в том случае, если бы у нас была 100-процентная уверенность в справедливости приговоров судов. Но поскольку есть большие сомнения относительно этого, поэтому я бы сначала подтянул судебную систему до совершенства, и когда у нас не будет ошибок в приговорах, тогда можно проголосовать, как в Америке. Сейчас, на мой взгляд, цена ошибки слишком высока. Поэтому сегодня голосовать нельзя», - считает Чечетов.

Бывший заместитель министра внутренних дел, нардеп Геннадий Москаль считает возвращение к смертной казни невозможным, «потому что мы находимся в центре Европы», но предлагает другой выход, как уберечь общество от особо опасных преступников - сажать не пожизненно, а на 200, 300 лет, чтобы уж наверняка.

«Мы должны почистить Уголовный Кодекс, и за такие преступления, которые вызывают большой общественный резонанс и где видно, что человек превращается в животное и не имеет права больше находиться в обществе, - нужно убрать расплывчатую норму «от 7 до 12 или до 15 лет лишения свободы». Нужно четко установить - пожизненное заключение. Чтобы человек знал - ему не поможет ни мама, ни папа, ни судья. У судьи не будет выбора. Надо менять УК в целом, потому что он сейчас является рассадником коррупции», - подчеркнул Москаль.

фото: spring96.org

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