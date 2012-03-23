В мире растут напряженность и массовые волнения (ОПРОС)

В мире растет страх перед трудовыми конфликтами и массовыми волнениями: в 2012 году 55% человечества считают, что массовых волнений среди рабочего населения будет больше, 13% полагают, что их будет меньше.

Такие данные сообщили 23 марта сообщают социологи Исследовательского холдинга «Ромир», принимавшие участие ежегодном глобальном международном опросе Gallup International «Глобальный барометр экономической напряженности» («Global barometer of economic pain»).

По данным социологов, сегодня глобальный индекс экономической напряженности в России равен 42%. В то же время, на территории стран постсоветского пространства он составляет около 40%.

Это один из самых высоких показателей за все 22 года наблюдений в нашей стране и практически равный общемировому. Последний раз подобный уровень экономической напряженности (выше 40%) Россия демонстрировала в 90-х годах.

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Как отмечают эксперты, напряженность, вызванная страхом перед возможным ростом массовых волнений среди рабочего населения, особенно характерна для процветающих и экономически перспективных стран. В частности, в ТОП-10 стран, испытывающих наибольшую экономическую напряженность, входят среди прочих такие страны, как Ирландия (70%), Франция (68%), Китай (63%), Бельгия (61%), Финляндия (50%) и Италия (49%).

«Примечательно, что страх перед подобными волнениями практически одинаково силен среди экономически развивающихся стран БРИК, испытывающих финансовые затруднения экономик Западной Европы и процветающих наций «семерки», – отмечают эксперты «Ромир».

По их данным, в четырех странах-лидерах БРИКС (Бразилия, Россия, Индия и Китай) индекс равен 48%, тогда как в странах «семерки», включая США, Канаду, Германию и другие, он составляет 45%.

К странам, для которых чувство напряженности и страха перед трудовыми конфликтами и массовыми волнениями среди рабочего населения, наименее характерно, в основном относятся экономически слабые и неблагополучные страны, в том числе вовлеченные в военные конфликты. Например, меньше всего тревожатся о трудовых конфликтах Афганистан (-19%), Ирак (-17%), Вьетнам (-12%), Молдова (-9%), Узбекистан (-7%), Гана (-7%) и др.

Как отмечается в официальном пресс-релизе Gallup International, волнения среди рабочего населения являются конкретным следствием проблем нации в сфере управления экономикой, которые, в свою очередь, могут быть вызваны нехваткой ресурсов, неправильным управлением в сфере финансов и налогообложения, неэффективным руководством, плохими промышленными отношениями и целым рядом других факторов».

«Мы можем сказать, что подобные волнения являются одним из наиболее конкретных результатов этого процесса. Подобно физической боли, испытываемой одним человеком, чувство боли и напряженности, испытываемое целой нацией, всегда является следствием конкретных ситуаций, которые могут быть как кратковременными и преходящими, так длительными и постоянными», – говорится в пресс-релизе.

Справка: Глобальный опрос был проведен крупнейшей в мире независимой ассоциацией организаций, занимающихся изучением общественного мнения, WIN-Gallup International, в 56 странах, охватив большую часть населения земного шара. Впервые барометр был проведен в 1977 году по инициативе и под руководством Джорджа Гэллапа, с тех пор проводится ежегодно. В каждой стране респондентов опрашивали по национальной вероятностной выборке с помощью личных интервью, телефонных интервью или с помощью онлайн-опроса.

Индекс – это разница, полученная при вычитании процента тех, на чей взгляд, трудовые конфликты и массовые волнения среди рабочих должны уменьшиться (в данном случае, 13% на глобальном уровне) из процента тех, кто полагает, что подобные волнения и конфликты будут расти (в данном случае, 55% на глобальном уровне). В результате получается, что глобальный индекс на 2012 год равен 42%.

Инфографика: Romir.ru

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