Янукович заявил, что ценит Баррозу как друга и надеется на интеграцию в ЕС

{1-}Президент Украины Виктор Янукович надеется, что до конца 2012 года Украина и Европейский Союз заключат соглашение об ассоциации. Об этом говорится в поздравлении Януковича в адрес президента Европейской комиссии Жозе Мануэля Баррозу по случаю дня рождения.

Янукович отметил: "Уважаемый господин президент! Примите мои искренние поздравления по случаю вашего дня рождения. Позвольте пожелать вам крепкого здоровья, оптимизма и дальнейших успехов в работе на посту президента Европейской комиссии", - сообщает пресс-служба главы государства.

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"Убежден, что ваш профессионализм, опыт и преданность делу и впредь будут иметь исключительное значение для развития Европейского Союза, приумножения достижений интеграции на благо европейских народов. Высоко ценя вас как друга Украины, жду продолжения нашего доверительного и конструктивного диалога", - добавил он.

При этом Янукович выразил надежду на то, что 2012 год станет годом дальнейшего прогресса в отношениях между Украиной и Европейским Союзом, основой которого будет заключение соглашения об ассоциации. "Со своей стороны готов гарантировать всестороннюю поддержку этому процессу", - сказал он.

Ранее Главред писал, что Президент Украины Виктор Янукович заявил о том, что отношения Украины и Европейского Союза развиваются в конструктивном русле.

«Впервые в истории отношений с ЕС, Еврокомиссией мы достигли такой работы - синхронной, совместной. Президент Европейского Совета Герман ван Ромпей и Президент Европейской Комиссии Жозе Мануэль Баррозу подчеркнули, что завершены переговоры по подписанию Договора об ассоциации, зоне свободной торговли», - отметил Глава государства.

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