Венгрия поддерживает создание своей автономии в Закарпатье

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Посол Венгерской Республики в Украине Михаль Баер заявил, что Венгрия поддержала создание автономии для украинских венгров Закарпатья, которую ранее национальная община потребовала выделить в отдельный Притисянский административный район.

«На последнем заседании венгерское правительство предложило поддержку тем инициативам, которые исходили от легитимных политических организаций закарпатских венгров. Это инициатива одной из двух венгерских партий Закарпатья. Мы просто обеспечили свою поддержку этим инициативам, и ни о каком сепаратизме речь не идет», - сказал посол, пишет Weekly.ua.

Он отметил, что в Венгрии нет претензий к целостности Украины. «В Крыму существует автономная республика, в Европе есть автономии. В Молдове, где я работал, создана автономия для гагаузов, в Румынии еще при Чаушеску была трансильванская автономия», - подчеркнул дипломат.

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Байер напомнил, что идея создания автономии для венгров существует уже несколько лет. «То, что венгерская партия в Украине снова к ней возвращается, прежде всего связано с культурными, образовательными аспектами и с вопросом сохранения идентичности. В венгероязычных начальных школах учебниками пользуются по шесть-восемь лет, и они уже давно устарели. Я обсуждал этот вопрос с Дмитрием Табачником и руководителями органов образования Закарпатья, и мы надеемся на позитивные изменения», - отметил дипломат.

Фото: Weekly.ua.

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