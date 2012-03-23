СБУ назвала главные угрозы национальной безопасности

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Глава Службы безопасности Украины Игорь Калинин назвал основные угрозы безопасности нашей страны: посягательство на территориальную целостность, международный терроризм, коррупция и киберпреступность.

«Можно с уверенностью говорить, что СБУ на протяжении своего существования эффективно выполняла свои задачи по защите национальной государственности, противодействию иностранным разведкам, борьбе с коррупцией и организованной преступностью», – рассказал он в эксклюзивном интервью агентству Интерфакс-Украина.

Глава СБУ напомнил, что 25 марта этого года исполняется 20 лет со дня создания спецслужбы.

«За эти два десятилетия мы пережили достаточно много сложных объективных и субъективных моментов. Согласитесь, что работать в условиях становления молодого независимого государства – испытание службы на профпригодность. По моему мнению, и по оценке главы государства, результаты работы показывают, что мы сдаем этот экзамен», – отметил он.

За это время суммарный экономический эффект правоприменительной деятельности СБУ в сфере защиты экономики государства за эти годы составил свыше 13 млрд грн, государству возвращено более 20 тысяч предметов исторической и культурной ценности, из незаконного оборота изъято более 22 тонн наркотических веществ, 400 единиц огнестрельного оружия, 350 кг взрывчатки. А по результатам расследования уголовных дел о государственной измене, шпионаже, осуществлении террористических актов к различным срокам лишения свободы приговорено 29 человек.

«Вместе с тем, количество реальных и потенциальных явлений и факторов, представляющих угрозу жизненно важным национальным интересам Украины, не уменьшается», – подчеркнул руководитель спецслужбы.

В частности, он подчеркнул, что не теряют актуальности такие вызовы безопасности государства, как разведывательно-подрывная деятельность иностранных спецслужб, посягательство на государственный суверенитет и территориальную целостность, предпосылки к распространению терроризма.

«Учитывая крайнюю уязвимость нашей экономики перед внешними факторами, безотлагательного реагирования требуют угрозы тенизации экономики и монополизации стратегических отраслей иностранным капиталом для создания механизма влияния на внутренние процессы в Украине, неэффективного управления имущественными правами государства, организация контрабандно-коррупционных схем и легализация доходов, полученных преступным путем», – заявил Калинин.

Глава СБУ также отметил, что особое внимание спецслужба уделяет угрозам транснационального масштаба, таким как международный наркотрафик, торговля людьми, продажа радиоактивных и прочих опасных веществ, которые могут быть использованы в террористических целях, нарушение международных режимов нераспространения оружия массового поражения и средств доставки такого оружия.

Говоря о новейших видах преступлений, которые в настоящее время стали достаточно актуальны и глобальны, он назвал кибертерроризм и киберпреступность.

«Анализ статистических данных свидетельствует о том, что ущерб, который наносит киберпреступность, сегодня значительно превышает размер ущерба от традиционных видов преступлений… Количество противоправных посягательств на информационные ресурсы государства возрастает. Учитывая ежедневное увеличение объемов информации, обрабатываемой государственными структурами, а из них центральными структурами обрабатываются около 80% этой информации, в первую очередь, это персональные данные граждан Украины, нам необходимо защищать их от противозаконных действий», – рассказал глава СБУ.

Как ранее писал Главред, Президент Украины Виктор Янукович назначил Игоря Калинина главой Службы безопасности Украины 3 февраля.

Другим указом Янукович освободил Игоря Калинина с должности начальника Управления государственной охраны.

Фото: do.gov.ua

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