Под дамокловым мечом

Больше всего Виктора Андреевича, по-видимому, задело то, что операция по написанию проекта изменений Основного Закона и объединению этих двух политических сил проходила в обстановке сверхсекретности и даже без намека на какое-либо место в этом процессе действующего Президента. Там же, в Ватикане, Ющенко пообещал, что не допустит этой «теневой конституционной реформы с дальнейшей узурпацией власти» и отмены всенародных президентских выборов. Как именно, Президент не уточнил. К слову, если бы ПР и БЮТ таки создали коалицию, правовых оснований для роспуска парламента у Президента не было бы. Вечером же в СМИ появилась информация, что в случае образования такой коалиции и голосования в первом чтении изменений в Конституцию, Виктор Ющенко добровольно подаст в отставку с поста Президента. «Самоуничтожившись» таким образом, Виктор Ющенко якобы намерен отстоять всенародные выборы президента, так как они, по Конституции, должны пройти через 90 дней после этой отставки, то есть в конце лета. Депутаты же и их лидеры будут железной рукой возвращены в русло избирательной кампании – двух сессий для внесения изменений в Конституцию у них уже не будет. Вот такой план на опережение есть на Банковой… Посему сессионный день – и в кулуарах, и на заседании фракций – начался с обсуждения именно этих возможных ходов Президента и дальнейшего хода или невозможности объединения двух наибольших парламентских фракций. Фракция БЮТ в полном составе опоздала к началу сессии, задержавшись на заседании фракции. Фракция ПР, по информации источников «Главреда», сегодня на свое заседание и не собиралась… Сложно сказать, какие тончайшие механизмы работают ныне в принятии решений в этих политических силах в ту или иную пользу. Начнем с того, что сам проект Конституции, написанный Виктором Медведчуком, со товарищи действительно существует, но держало его в руках очень небольшое количество людей. Вполне возможно, что именно там, в части пятой, расписывающей полномочия избранного в парламенте президента, таится причина мучительных сомнений и затягивания момента окончательного решения со стороны Виктора Януковича. Не зря «регионалы», еще утром публично уверявшие, что объединение необходимо, причем более широкое, чем ПР и БЮТ, и не имеет значения, где именно будет избран президент, уже на вечернем заседании парламента так же пламенно говорили о том, что все-таки надо выбрать президента всем миром, а не 450 голосами. «Не только высокое доверие к Виктору Януковичу в обществе и не только его неоднократные заявления свидетельствуют о том, что лидер Партии регионов уверен – президента следует выбирать прямым всенародным голосованием», - заявила Ганна Герман, намедни уверявшая, что самое главное – широкое объединение, а где будут эти выборы – не суть важно. У достаточного и критичного количества депутатов в Партии регионов настроения в перспективе союза с БЮТ, мягко говоря, очень критичны и скептичны. Во-первых, многие прямым текстом говорят, что не представляют, как они будут работать с Тимошенко: мол, «это невозможно, потому что это невозможно никогда». Во-вторых, все согласны с тем, что никакого механизма гарантий выполнения договоренностей ни у кого и в помине нет, зато у всех имеется немалый опыт срыва договоренностей на последней стадии или даже отката назад, когда процесс уже запущен. Где уверенность в том, что это не повторится снова? При этом все рассуждают на тему, что если это объединение ПР и БЮТ начнется и сорвется, то после этого отмыться от клейма «предателей» несостоявшимся «коалициантам» будет уж очень трудно. И как со всем этим идти на выборы – президентские или парламентские? С другой стороны, и у Юлии Тимошенко нет никаких гарантий, что не кинут и ее: что она будет премьером с расширенными полномочиями, что в ближайшее время не будет парламентских выборов etc. Как и в «Регионах», очень многие в БЮТ откровенно говорят, что против объединения с ПР, но… Если будет надо (и при этом у некоторых слишком строптивых депутатов еще и заберут карточки для голосования), то союз состоится. Но вот что делать дальше? Тему отставки главы государства депутаты также восприняли без особого ажиотажа: мол, для такого жеста ему нужно огласить свое решение в ВР, но ведь можно главу государства просто не пустить на трибуну, благо опыт в этом деле имеется. Далее: именно ВР принимает постановление о дате президентских выборов – срочных или досрочных – поэтому вполне можно, при желании, попробовать поиграть и с этим «предметом». При этом, честно говоря, очень многие просто не верят, что Президент пойдет в отставку – мол, в таком случае он автоматически лишается неприкосновенности, лишается какого-никакого, но ресурса, который все еще у него есть, и влияния на ситуацию. Поскольку сам Ющенко в этих досрочных выборах участвовать не сможет, значит, будет идти речь о негласной поддержке кого-либо, кто даст ему какие-то гарантии на будущее. Кто и почему их ему даст? И с какой стати? Поэтому делается простой вывод – Президент просто пугает, и ничего подобного никогда не сделает. «Добровольная отставка Виктора Ющенко позитивно повлияет на дальнейшее развитие страны, - прокомментировал топ-новость вице-спикер Николай Томенко, ранее активно выступающий против выборов Президента в парламенте. – Если возможность создания новой коалиции станет для Президента дополнительным аргументом, то нет проблем, потому что важнее сегодня обновление политической элиты во главе с Президентом… Но не факт, что такое решение будет Президентом принято…» А времени у Президента действительно мало, чтобы пойти на экстравагантный шаг – добровольную отставку: до конца этой сессионной недели. Тогда выборы президента выпадают на конец августа, и внести изменения в Конституцию станет невозможно. Если же Виктор Андреевич посомневается и потянет время еще недельку, то все может быть: несмотря на вялую кампанию, которая на всякий случай будет идти, депутаты могут попытаться проголосовать за изменения в Основной Закон фактически на ее финише, в первые же дни открывшейся в сентябре сессии. Конечно, при этом риски, которые под лупой просчитывают сегодня, возрастают в геометрической прогрессии: наверняка, еще не забыто, как была провалена политреформа в апреле 2004-го, когда изменения во втором чтении не добрали четырех голосов до необходимых трехсот…