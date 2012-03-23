Новый УПК расширил возможности налоговиков по давлению на бизнес

{1-} С принятием нового Уголовно-процессуального кодекса, у предпринимателей больше прав для защиты. В то же время, отмечают эксперты, остается немало возможностей для злоупотреблений правоохранителей.

Налоговики под угрозой уголовного преследования требуют от предпринимателей все больших отчислений. Возбуждение уголовного дела (УД) стало главным аргументом желающих поживиться за счет других. Новый УПК должен сделать уголовный процесс более справедливым, но принятый ВР в первом чтении законопроект пока вызывает у юристов много вопросов, пишут Контракты.

Новый Уголовно-процессуальный кодекс: ключевые изменения

В большинстве случаев уголовное преследование по экономическим преступлениям начинается с возбуждения УД по факту преступления, а не в отношении конкретного лица, хотя ответственными в таких случаях являются конкретные люди – директор и главный бухгалтер. Причина – в деле "по факту" следователь не обязан сообщать на предприятие о его возбуждении. И сначала руководители компании допрашиваются как свидетели. Фокус в том, что свидетель, в отличие от подозреваемого и обвиняемого, не имеет права отказаться от дачи показаний. Он может не отвечать лишь на вопросы, касающиеся себя, членов семьи и близких родственников, - заявила юрист Анжелика Сицко.

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"Свидетеля предупреждают об уголовной ответственности за отказ и дачу ложных показаний, тем самым принуждая его говорить. Находясь в нетипичной ситуации, допрашиваемому сложно сориентироваться, не будет ли полученный ответ впоследствии использован против него", – объясняет Анжелика Сицко. А данные показания могут стать уже основанием для возбуждения уголовного дела в отношении допрошенного свидетеля. Проект УПК не предусматривает возбуждения УД "по факту".

"Теперь лицу, которое подозревается в совершении преступления, должны сообщить об этом письменно. Отдельно указано, что доказательства, полученные от свидетеля, который в дальнейшем признан подозреваемым, являются недопустимыми", – говорит юрист.

Юристы отмечают, что сегодня суды, как правило, "симпатизируют" обвинению и отклоняют ходатайства защиты, пытаясь "протянуть" обвинительный приговор. В крайнем случае, дела отправляют на доследование. Новый УПК, исключив возможность направлять дела на доследование, дает шанс защите. Кирилл Казак, партнер юридической фирмы "КПД Консалтинг", приводит пример дела, в котором следователь отказал практически во всех ходатайствах. Оно ушло в суд, где слушается уже второй год.

"Доказательства обвинения не подтвердились. Но суд не может вынести решение, тянет время. Вынести оправдательный приговор ему не дает сложившаяся практика, а для обвинительного нет оснований", – рассказывает юрист. Если бы действовал новый УПК, адвокат мог бы сам допросить свидетелей, собрать документы и приобщить доказательства к делу, что упредило бы передачу его в суд.

Ранее Главред сообщал, что европейские эксперты считают, что в проекте нового УПК Украины нет норм, которые могут повлиять на равенство сторон и соревновательность процесса.

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